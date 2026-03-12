Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da sahte belge operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da sahte belge operasyonunda 13 zanlı yakalandı

10:4012/03/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Teknik ve fiziki takibin ardından Fatih ve Ümraniye'de yabancı uyruklulara danışmanlık verdiği belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Fatih ve Ümraniye'de yabancı uyruklulara danışmanlık verdiği belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklulara sahte belge hazırladıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gelerek ikamet izni başvurusu yapanların sahte banka hesap dökümü ve belgelerle müracaatta bulunulduğunu tespit eden ekipler, bunları hazırlayan, temin eden ve düzenleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik inceleme başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Fatih ve Ümraniye'de yabancı uyruklulara danışmanlık verdiği belirlenen 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, ⁠ikamet ve çalışma izni alabilmek için oluşturulan sahte belgeler, çok sayıda dijital materyal ile farklı kişi ve kuruluşlar adına düzenlenmiş kaşe ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.



#13 şüpheli
#İstanbul
#operasyon
#Sahte belge
#yabancı uyruklu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TARİH AÇIKLANDI! Emekli maaşları Mart ayında bayramdan önce mi yatar mı, erken mi ödenecek? 2026 Mart ayı emekli ve memur maaşları ayın kaçında yatacak?