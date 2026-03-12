Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale'de 23 kaçak göçmen yakalandı: 3 organizatör tutuklandı

Çanakkale'de 23 kaçak göçmen yakalandı: 3 organizatör tutuklandı

15:5812/03/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Çanakkakle
Çanakkakle

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 23 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 3 organizatör şüphelisi tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 23 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda insan kaçakçılığında kullandığı değerlendirilen 1 taksi, 4 can simidi, 4 can yeleği ve 2 el hava pompasına el konuldu. Yakalanan kaçak göçmenler işlemler için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Öte yandan polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör şüphelisi tutuklandı.




#Çanakkale
#İl Emniyet Müdürlüğü
#kaçak
#göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi öne çekildi! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C'li emekliler...