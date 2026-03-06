Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu’da çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi

Kastamonu’da çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi

15:306/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kastamonu
Kastamonu

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından 6 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezi, Daday ve Çatalzeytin ilçelerinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik 6 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 95 bin 560 adet doldurulmuş makaron, 4 bin adet boş makaron, 38,5 kilogram kıyılmış tütün, 15 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik sigara likidi, 14 kilogram nargile melası ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.




#Kastamonu
#kaçak tütün
#İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık
#Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Hatay kura çekimi sonuç sorgulama: TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi!