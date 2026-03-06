Kastamonu’da çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezi, Daday ve Çatalzeytin ilçelerinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik 6 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 95 bin 560 adet doldurulmuş makaron, 4 bin adet boş makaron, 38,5 kilogram kıyılmış tütün, 15 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik sigara likidi, 14 kilogram nargile melası ele geçirildi.