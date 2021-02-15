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Afyonkarahisar'da okullar tatil mi?

Afyonkarahisar'da eğitime kar engeli

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün başlayacak yüz yüze eğitim, bir gün ertelendi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezi ve bağlı köylerde yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okullarda bugün başlayacak yüz yüze eğitimin ertelenmesi kararlaştırıldı.


Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15 Şubat Pazartesi il genelinde resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetleri 1 gün süre ile ertelenmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

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