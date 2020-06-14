Afyonkarahisar'daki bir köye giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Mahmut köyünde 4 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Haber Merkezi 14 Haziran 2020, 11:42 Son Güncelleme: 14 Haziran 2020, 11:45 DHA