Afyonkarahisar'daki bir köye giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığındaki İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyün kısmi karantinaya alınması, giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararlaştırıldı.
Köyün giriş ve çıkışı Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapatıldı. Vatandaşların evlerinden çıkmaması uyarıları yapıldı.
Testi pozitif çıkan 4 kişinin ise dün akşam Şuhut Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındığı belirtildi