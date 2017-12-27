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İSTANBUL

Sarıyer'deki kazada acılı kardeş ağabeyinin kanlarını avuç avuç topladı

Ağabeyinin kanlarını avucu ile taşıdı

Sarıyer'de kamyonun sıkıştırması ile refüj ile kamyon arasında kalarak 15 metre sürüklenen motosikletli kurye feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen kardeşi sinir krizi geçirdi. Eline geçirdiği çekiç ile kamyona saldıran acılı kardeş olay yerinde itfaiyenin kanları temizlediği sırada ağabeyinin kanlarını avuç avuç toplayarak çimenliğe bıraktı.

Haber MerkeziIHA
Sarıyer'deki feci kazada hayatını kaybeden ağabeyinin kanlarını kardeşi avuçlarıyla çimenliğe taşıdı.
Sarıyer'deki feci kazada hayatını kaybeden ağabeyinin kanlarını kardeşi avuçlarıyla çimenliğe taşıdı.

İstanbul Sarıyer Ayazağa’da seyir halinde olan motosikletli kurye, kendisini sıkıştıran kamyonetle refüj arasında yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra ezilerek feci şekilde can verdi. Kaza sonrası olay yerine gelerek sinir krizi geçiren adamın kardeşi eline aldığı çekiçle kamyonetin camlarını kırdı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polise de yumruk atan acılı adam, güçlükle zapt edilirken, ağabeyinin başında "Bu yaşamıyor mu ağabey" demesi yürekleri dağladı.

Kamyonun sıkıştırması ile 15 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi

Sarıyer Ayazağa’da meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre bir restoranda kuryelik yapan Engin Kömürcü (32), sabah saatlerinde 39 BF 249 plakalı motosikletiyle işyerine gitmek üzere yola koyuldu. Cadde üzerinde seyir halinde olan Kömürcü, o esnada Zekeriya Göden (30) idaresindeki 34 ZK 6339 plakalı kamyonetin sol tarafından geçmek istedi. Ancak kendisini fark etmeyen kamyonetin sıkıştırması sonucu kurye Kömürcü, sıkışarak yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza sonucu kamyonet ile refüj arasında sıkışan talihsiz adam, ezilerek ağır şekilde yaralandı.

Sarıyer'deki feci kazada motosikletli kurye 15 metre sürüklendi.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda Kömürcü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kamyonet sürücüsü Göden’i gözaltına alarak ifadesini almak üzere Ayazağa Polis Merkezi’ne götürdü.

Kazada ölen ağabeyinin kanlarını avuç avuç taşıdı
OYNAT00:44
Kazada ölen ağabeyinin kanlarını avuç avuç taşıdı
Sarıyer'de seyir halinde olan motosikletli kurye, kendisini sıkıştıran kamyonetle refüj arasında yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra ezilerek feci şekilde can verdi. Kaza sonrası olay yerine gelerek sinir krizi geçiren adamın kardeşi, ağabeyinin başında "Yaşamıyor mu ağabey" demesi yürekleri dağladı.
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Kardeşi sinir krizleri geçirdi

Kaza sonrası olay yerindeki polis ekipleri, Kömürcü’nün cansız bedeninin üstünü örterek, caddenin bir şeridini trafiğe kapattı. Yoldan geçen sürücüler ve otobüsteki yolcular ise meraklı gözlerle ölen adamın cesedine baktı. Bir süre sonra ağabeyinin kaza geçirdiğini haber alan kardeşi, arkadaşlarıyla beraber koşarak olay yerine geldi. Ağabeyinin cansız bedenini gören adam sinir krizleri geçirdi. Feryat eden acılı kardeşi, polis ekipleri yaklaştırmamaya çalıştı.

Feci şekilde can veren motosikletli kuryenin kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Çekiçle saldırdı, polise yumruk attı

Çekiçle kamyonetin camlarını kırdı, polise yumruk attı
Bir süre sonra geldiği araca giden acılı adam, eline çekiç alarak kamyonete zarar vermeye başladı. Aracın yan camlarının çekiçle tek tek kıran adamı, ön camı kıracağı esnada polis memuru durdurmak istedi. Acılı adam, kendisini engelleyen polise yumruk atınca ortalık bir anda karıştı. Diğer polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışılan adam güçlükle zapt edildi. Bunun üzerine aracına binen adam, olay yerinden uzaklaştı.

Ağabeyinin kanlarını avuçları ile çimenliğe bıraktı

Kısa bir süre sonra tekrardan olay yerine gelen acılı kardeş, ağabeyinin cansız bedeninin başına giderek uzun süre gözyaşı döktü. Acılı kardeşin ağabeyinin cesedin başında bekleyen sağlık ekiplerine, “Bu yaşamıyor mu ağabey? Hiç kimsenin fikri yok mu?” demesi yürekleri dağladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Kömürcü’nün cansız bedeni, ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kaldırılmasının ardından polis ekipleri hortumla olay yerini temizlediği esnada acılı kardeş, ağabeyinin kanlarını avuçlayarak çimenliğe bıraktı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip olayla ilgili inceleme başlattı.

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