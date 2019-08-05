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Ağaç katliamı

HDP’li Batman Belediyesi yol açma bahanesiyle Yaşar Kemal Kent Ormanı’ndaki 170 yetişkin çam ağacını iş makinesiyle kırıp yerinden söktü. Bunun hiçbir gerekçesi olamayacağını belirten AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, “Yapılan ekolojik katliamı en sert şekilde kınıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yol yapımı gerekçesiyle 170 yetişkin ağaç kesildi.
Yol yapımı gerekçesiyle 170 yetişkin ağaç kesildi.

Yerel seçim öncesi “insan ve doğa” odaklı mesajlar veren HDP’li Mehmet Demir ile Songül Korkmaz, göreve geldikten sonra ağaç katliamına soyundu. Batman Belediyesi’nin yol yapımı gerekçesiyle 170 yetişkin ağacı kesmesi, vatandaşların tepkisini çekti.

Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çamlıtepe ile Belde Mahalleleri arasında başlatılan yol açma çalışması kapsamında, Yaşar Kemal Kent Ormanı’ndaki 170 yetişkin çam ağacını iş makinesiyle kırıp yerlerinden söktü.

Ağaçların söküldüğünü fark eden vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri durumu protesto etti.

PARÇALAMAYI SEÇTİLER

Ağaçların sökülmesinin hiçbir gerekçesinin olamayacağını söyleyen AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, “170 ağacın katledilmesi toplum vicdanını, ahlak ve hukuk kurallarını yaralamıştır. Göreve geldikleri günden beri çalışanlar üzerinde sendika baskısı kuran HDP’li belediye gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. Yapılan ekolojik katliamı kınıyoruz” derken; AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mevlüde Bilici ise “Bu ağaçlar belli bir yaşa gelmiş ağaçlardır, kökünden sökülüp taşınabilecek kapasitedeyken parçalanarak yerlerinden söküldü. Bir ağacı kesmek ve yıkmak bir insanı öldürmekle eşdeğerdir” diye konuştu.

  • Hesabını verecekler
  • Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa da HDP’li belediyenin ağaç katliamına sert tepki gösterdi:
  • “Yönetim kim olursa olsun, kayyum olur, başkası olur, x partisi olur, bizim için fark etmiyor, biz doğayı savunuyoruz. Doğayı, ağacı, yeşili savunuyoruz. Batman’ın en çok oksijene ihtiyacı var. Bu kentin sakinleri hastalıktan kırılıyor. Bunun nedeni hava kirliliği ve yeşil dokunun yetersizliğidir. Belediye bunun hesabını kamuoyuna verecektir.”

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