Ağaçta mahsur kalan paraşütçü yaralı olarak kurtarıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, bin 100 metreden yamaç paraşütü ile tandem uçuş yapan Kemal Uysal (51) ve arkadaşı iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak ağaçlık alana düştü. Ağaçlara takılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Kemal Uysal itfaiye ve UMKE ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kurtarılırken, ağaçtan kendi imkanlarıyla inen arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayi saat 19.00 sıralarında Gürle Dağı yamaç paraşütü pistinde meydana geldi. Yaklaşık bin 100 metre yükseklikteki pistten yamaç paraşütü ile tandem uçuş yapan Kemal Uysal ile arkadaşı iniş yaptığı sırada kontrolü yitirerek ağaçlık alana düştü. Dallarda asılı kalan paraşütçülerden Kemal Uysal ağaçta mahsur kalırken, kazadan yara almadan kurtulan arkadaşı ağaçtan kendi imkanlarıyla inerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve uçurum olması nedeniyle ekipler paraşütçülere güçlükle ulaştı. İtfaiye ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kurtarılan Kemal Uysal sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinde vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Uysal, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Uysal’ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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FOTOĞRAF 10 Olay, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi, kırsal Kozluca Mahallesi’nde meydana geldi. Altyapı boru hattı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması sonucu işçi Seyithan Elinç, göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yol üzerinde açılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurda vücudunun bel kısmından aşağısı toprak altında kalan Seyithan Elinç’i kurtarmak için seferber oldu. Mesai arkadaşları kurtarma çalışması sırasında Elinç’i bir an olsun yalnız bırakmayarak, destek ve moral vermeye çalıştı. 8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA KURTARILDI<br><br>Seyithan Elinç’i kurtarmak için harekete geçen 100 kişilik ekip, öncelikle olası bir başka göçük ihtimaline karşı önlem aldı. Elinç’in toprak altından zarar görmeden çıkartılması için titiz bir çalışma başlatıldı. 5 iş makinesi ve 5 oksijen tüpünün kullanıldığı 8 saatlik çalışma sonucu işçi, bulunduğu yerden kurtarılıp göçükten çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi Seyithan Elinç İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Elinç'in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Göçük altında kalan işçi 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı Sekiz saatlik yaşam savaşı: Ekipler işçi için seferber oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı boru hattı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu oluşan göçük altında kalan işçi Seyithan Elinç (24), 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Elinç'in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi.

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