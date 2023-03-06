Ağır hasarlı bina çöktü

Şanlıurfa Haliliye’de 6 Şubat’taki depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen 6 katlı bir bina çöktü. Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgede bulunanlar güvenli alanlara yönlendirilirken, ekipler enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlattı. Yoldan geçen bir kişi üzerine moloz düşmesi nedeniyle yaralandı. Enkazda çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, belirli aralıklarla “Sesimi duyan var mı?” diye seslendi.

ENKAZDA HAYAT İZİNE RASTLANMADI

Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer ilgililer de olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Ayhan, akşam 20.59’da yaptığı Twitter paylaşımında “Ekiplerimiz enkazda çalışıyorlar, çok şükür bu saate dek enkazda vatandaşımız olduğuna dair bir ize rastlanmadı. Her ihtimale karşı, arama faaliyetlerimiz enkaz kaldırılana kadar sürdürülecektir” ifadelerini kullandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül de “Buradan geçmekte olan bir kişinin ayağına moloz düştüğü ifade edildi ve hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.

15 DAKİKA ÖNCE ÇIKMIŞTIM

Ağır hasarlı olduğu için mühürlenen binada CHP İl Başkanlığı’nın da bulunduğu öğrenildi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, “Bina ağır hasarlıydı ve etrafı çevrilmişti ama binada su kaçağı varmış, ekipler onu kontrole gelmiş galiba. Belediye personeli çıkmış, onlarda bir şey yok ama binadan sesler geliyor” dedi. Çöken binada dairesi bulunan Salih Fidanoğlu da “Eşyalarımızı ara ara gidip çıkarıyorduk. Allah yüzümüze baktı, bir şey olmadı. Bina yıkılmadan 15 dakika önce çıkmıştım” dedi.

Kontrollü yıkım

Depremlerde ağır hasar yapılarda kontrollü yıkımlar sürüyor. Adana Merkez Çukurova ilçesindeki Ayas Sitesi’ne ait 14 katlı apartmanın yıkımı için dün çalışma başlatıldı. Binanın etrafında tedbir alan ekipler, ana taşıyıcı kolonlara bağlanan çelik halatları iş makineleriyle çekerek yıkımı gerçekleştirdi.

HASARLI MİNARELER DE YIKILDI

Öte yandan Malatya’da depremlerde ağır hasar gören Yeşilyurt ilçesindeki Sütlüce Eyüp Sultan Camisi’nin minaresi iş makinesiyle yıkıldı. Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde de 2011’de inşa edilen Köy Hizmetleri Camisi’nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.







