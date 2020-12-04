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Gündem Ağrı-İran sınırına örülen 81 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı
AĞRI

Ağrı-İran sınırına örülen 81 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırına örülen 81 kilometrelik güvenlik duvarının tamamlandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Sınır hattına örülen duvar.
Sınır hattına örülen duvar.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırında devam eden 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması tamamlandı.

Çalışmaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilerine, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize; terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik güçlerimize minnettarız" dedi.

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