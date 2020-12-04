Ağrı-İran sınırına örülen 81 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırında devam eden 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması tamamlandı.

Çalışmaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok zor coğrafi şartlara rağmen 2 yılda projenin bu aşamaya gelmesini sağlayan Ağrı Valiliğimize, bu sürece büyük katkı sağlayan TOKİ ve yüklenicilerine, projenin hayata geçmesinde özveriyle gayret gösteren işçilerimize ve mühendislerimize; terör örgütünün tehditlerini bertaraf eden güvenlik güçlerimize minnettarız" dedi.

Şükür 🤲

Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi... pic.twitter.com/oMoI2Hz1mI — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 4, 2020

GÜNDEM Sınıra duvar ördük