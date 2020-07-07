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AĞRI

Ağrı Valiliği koronavirüse karşı ek tedbirler aldı: Maske takmak zorunlu oldu

Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde maske takma zorunluluğu getirildiğini, salgın kurallarına aykırı şekildeki asker uğurlaması, asker eğlencesi ve konvoy gibi her türlü etkinliğin yasaklandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Ağrı’da maske takmak zorunlu oldu.
Ağrı’da maske takmak zorunlu oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek ve insan hayatını tehdit etmesini engelleyebilmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Dr. Osman Varol başkanlığında toplanarak, oy birliğiyle çeşitli kararlar aldığı belirtildi.

İl genelinde maske kullanımının zorunlu hale getirildiğine yer verilen açıklamada, kalabalık ortamlar, yüksek riskli alanlar başta olmak üzere kamu ve özel kuruluşlarında dezenfektan bulundurulması ve sosyal mesafe kuralına uyulmasına karar verildi.

  • Evde karantinada bulunması gereken kişilerin, kolluk kuvvetleri tarafından belirli periyotlar dahilinde yapılan kontrol faaliyetlerinin artırılmasına yönelik karar alındığına yer verilen açıklamada, maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin geniş kitlelere duyurulmasına, bilboard ve benzeri alanlarda Kovid-19'a karşı alınacak önlemlerin yer almasına, bu önlemlerle ilgili camilerde her ezan sonrası ve belirli aralıklarla da belediyelerce anonsların yapılmasına yönelik karar alındığı ifade edildi.

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Lokanta, restoran, kafe, büfe, gıda satışı yapan işletmeler ve genelge kapsamında kapatılan taziye evlerinde, taziye evi dışında taziye faaliyetlerinin yürütülebileceği başka mekan ile alanlarda da bu faaliyetlere yönelik denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

Salgın kurallarına aykırı olan asker uğurlaması, asker eğlencesi ve konvoy gibi her türlü etkinliğin yasaklandığı aktarılan açıklamada, askerlik şubelerinden sevk belgelerini alan yükümlülerin asker uğurlaması ve eğlencesi, konvoy gibi etkinliklerde bulunmayacağına dair taahhütname alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Kına gecesi, gelin alma gibi etkinliklerle 3 güne kadar uzayabilen sokak düğünlerinin tek gün ve gün içerisinde belirli saat dilimleri ile kısıtlanması yönünde karar alınan toplantıda, düğün ve nikahlarda temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına aykırı şekilde oyun oynanması, kontrolsüz kalabalıkların bir araya gelmesi gibi hususlara yönelik tedbirlerin artırılacağı yönünde karar verildiği kaydedildi.

Minibüslerde maskeli izdiham: Kapılardan sarkanlar,  fazla yolcudan yan yatan araçlar
FOTOĞRAF 13
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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde Şirinevler-Başakşehir hattında çalışan minibüsler, koronavirüs ile mücadelenin en önemli adımı olan 'sosyal mesafe' ve 'kapasite azaltma' kurallarını hiçe sayıyor.
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Salgın tehlikesine aldırmayarak balık istifi yolcu alınan minibüslerde vatandaşların, yolculuklarını kapılardan sarkarak yapması da, tehlikeli görüntülere sahne oldu.
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Çevre sakinleri ise salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti.
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SADECE KORONAVİRÜSE DEĞİL, KAZAYA DA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR <br> <br> Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri, vatandaşları minibüs içinde sıkıştırıp, kapılarını kapatmaya çalıştı. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması nedeniyle, kapılar kapanmadı.
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Öte yandan birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü. Trafik yoğunluğunda birbirleriyle yarışırcasına ters yönden gidip, kırmızı ışıkta geçen minibüslerden biri, karşıdan gelen bir halk otobüsüyle kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar, saniye saniye yansıdı.
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CEZA KESİLECEĞİNİ SANIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİRDİ <br> <br> Kuralları ihlal ettiği sırada görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri ise, kendilerine ceza kesileceğini sanarak, güzergahlarının dışına çıktı.
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Ayrıca bir şoför, koronavirüs salgınına rağmen neden bu kadar fazla yolcu aldığı sorularını yanıtsız bırakırken, minibüslerden birinin trafiğe plakasız çıkması da dikkat çekti.
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BURADA VİRÜS YOK, BURAYA GELMEMİŞ <br> <br> Minibüslerin doluluğundan şikayet eden ve şoförlerin kurallara uymadığını ifade eden vatandaş Erdal Kırlı, Dolmuşlar tıklım tıklım. Denetim hiç yok. Burada daha önce kazalar da oldu. Şoförler nasıl kullanıyor minibüsleri bilmiyorum ama burada ciddi bir dolmuş eksikliği var. Genelde vatandaşlar minibüslerin kapılarından sarkarak yolculuk ediyor. Yaz-kış fark etmiyor, hep öyle...
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Burası sanayi bölgesi olduğu için tıka basa doluyor. İş başım normalde 08.00'de ama minibüse binemeyip beklediğim için 08.30'da geliyorum. Binsem de et ete değiyor minibüste. Burada virüs yok, buraya gelmemiş. Virüsten dolayı normalde daha az yolcu almaları gerekiyor ama daha fazla alıyorlar. Gidiyoruz ama Allah'a emanet. Kırmızı ışıkta geçiyorlar, ters yönden geliyorlar, güzergah değişiliyorlar. Denetleme hiç yok dedi.
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MİLLET DÜŞÜYOR, YENİDEN BİNİYOR <br> <br> Bir başka vatandaş Ozan Özdemir ise, Bu minibüslerin tek çaresi, belediyenin organize sanayiye otobüs aktarması. Her sabah 07.30'dan sonra 2-3 otobüs servis yapsa, minibüslerdeki doluluk oranı azalır. Metronun açılmasının da faydası olacak. Ben 1995 yılından beri bu mahalledeyim, her sabah aynı. Her sabah tıka basa dolu. Millet düşüyor yeniden biniyor şeklinde konuştu.
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Minibüslerde maskeli izdiham Kapılardan sarkanlar,  fazla yolcudan yan yatan araçlar
Title
Minibüslerde maskeli izdiham Kapılardan sarkanlar,  fazla yolcudan yan yatan araçlar
Title
Minibüslerde maskeli izdiham Kapılardan sarkanlar,  fazla yolcudan yan yatan araçlar
Minibüslerde maskeli izdiham: Kapılardan sarkanlar,  fazla yolcudan yan yatan araçlar
Küçükçekmece'de koronavirüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.


Enfeksiyon yayılımı açısından riskli olan mahalle çeşmeleri, camilerin umuma açık yerlerinin günde en az 2 defa dezenfekte edilmesinin sağlanması ve bu yerlere bilgilendirme afişleri asılmasına yönelik karar verildi.

Belediye otobüsleri ve minibüslerde önlemlere ilişkin bilgilendirme afişlerinin asılmasına, bu araçlarda hijyen bakımından gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik denetimlerin artırılmasına, aynı anda seyahat edecek kişi sayısının koltuk kapasitesini aşmamasına, özellikle sabah ve akşam işe gidiş dönüş saatlerinde otobüs seferlerinin artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Kurallara uymayanlara idari para cezası verilmesi, işlem yapılması ve haklarında adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, maskesiz belediye otobüsüne binmeye çalışan 2 kişi, kendilerini uyaran şoför M.T.'yi (65) darbetti. M.T. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. M.T.'nin darbediliği anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

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