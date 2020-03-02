Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki TIR parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Soylu: Teröristler kıstırıldı, çatışma devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var" dedi.

Teröristlerin takip edilerek kıstırıldığını belirten Soylu, çatışmanın devam ettiğini söyledi.