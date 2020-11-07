Ağrılı fedakar anne ailesini kurtarmak için alevlerin arasına daldı, kendisi yatalak kaldı

Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyündeki müstakil evlerinde çocukları Şükran (3) ve Muaz (4) ile birlikte yaşayan Kader- Fethullah Gültekin çifti, 8 Mart gecesi sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah saatlerine doğru evde duman kokusuna uyanıp, yangını fark eden Kader Gültekin, eşi Fethullah'ı uyandırdı. Baba Gültekin, alevlerin hızla sardığı evde çocuklarını alıp dışarı çıkardı. Eşi ve çocuklarının peşinden giden Kader Gültekin, televizyonun patlamasıyla korkup yatak odasına girdi ve orada mahsur kalınca feci halde yandı.

OYNAT 00:58 Sultangazi'de bir binada çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi itfaiye ekipleri tarafından böyle kurtarıldı İstanbul Sultangazi'de 3 bloklu sitede yangın çıktı. 7 katlı apartmanı saran dumanlar nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı. Aralarında çocukların da olduğu 30 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Ameliyat yapılamıyor

Vücudunda 2 ve 3'üncü derecede yanıklar oluşan Kader Gültekin, ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Gültekin, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edildi. Yaklaşık bir ay merkezin yoğun bakım servisinde tedavi gören Gültekin hayata tutundu, ancak açık yaralarına greft (deri nakli) ameliyatı yapılamadığı için yatağa mahkum kaldı.

REKLAM

Deri nakli gerekiyor



Eşinin yeniden ayağa kalkması için birçok hastaneye götürdüğünü söyleyen Fethullah Gültekin, "Geçen sene 8 Mart'ta evim yandı. Sabah saat 4 gibiydi eşim 'evimiz yanıyor' diyerek beni ve çocukları uyandırdı. Alevin içinde kalan çocuklarımı kucağıma alarak dışarı çıkardım. Eşim peşimden geliyordu. Biz dışarı çıkarken televizyon patladı. Bundan korkan eşim odasına kaçtı. Bir daha geri çıkamadı. Yaklaşık 10-15 dakika sonra odaya girip eşimi yangından kurtardım. Ağır yaralıydı. Şu an durumu iyi değil, yatalak. Sırtı yandığı için deri nakli gerekiyor. Nakil için istenen parayı benim karşılamam mümkün değil. Hiçbir iş yapmıyorum. Tek isteğim birileri bize yardım eli uzatsın ve eşim yeniden ayağa kalksın" diye konuştu.

Yatağa mahkum kalınca annesi Nurgüzel Tarih'in evine yerleşen Kader Gültekin, iyileşip ayağa kalkarak çocuklarının annesi ve evinin hanımı olmak istediğini belirterek şunları söyledi:

REKLAM

OYNAT 00:59 Yangında mahsur kalan kaplumbağaları vatandaşlar kurtardı Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınında mahsur kalan iki kaplumbağa kurtarıldı. Birini itfaiye personelinin diğerini de vatandaşın kurtardığı kaplumbağalar, su dökülerek yeniden hayata döndürüldü. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Doktorların sahip çıkmasını diliyorum"

"Geçen yıl kadınlar gününde evimiz yandı. Duman kokusuna uyandım. Koşarak salona gittim baktım, ev yanıyor. Odaya geçtim, eşimi uyandırıp, 'kalk çocukları çıkart' dedim. Bende çıkmaya çalışırken televizyon patladı evin içinde mahsur kaldım. Eşim beni kurtardığında baygın ve fena halde yanmıştım. Uzun süre tedavi gördüm. Doktorlar hayata tutunmamı sağladı ancak yatalak kaldım. Deri nakli ve daha sonra uzun bir süre fizik tedavi görmem gerekiyor. Bunun için çok para istiyorlar. Bu parayı bulmamız mümkün değil. Ev işlerinde kendi ihtiyaçlarımı gidermemde annem ve kız kardeşim yardımcı oluyor. Tek isteğim iyileşmek ve çocuklarımla ilgilenmek, onlarla oyun oynamak ve annelik yapmak. Eşim köyde çobanlık yapıyor. Şu an ilçede olduğumuz için çalışmıyor. Maddi durumumuz iyi olmadığı için hayırseverlerden ve beni yeniden ayağa kaldıracak doktorların sahip çıkmasını diliyorum."