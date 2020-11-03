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AĞRI

Ağrılı gençlere 'altın' fırsat: Bütün köy merakla bekliyor

Geçtiğimiz gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'ın "Ağrı'da büyük bir altın rezervi bulduk" açıklamasının ardından bütün gözler Ağrı'ya çevrilmişti. Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi, Mollakara köyünde ikamet eden işsiz vatandaşlar için umut kapısı oldu.

Haber Merkezi İHA
Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi, Mollakara köyünde ikamet eden işsiz vatandaşlar için umut kapısı oldu.
Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi, Mollakara köyünde ikamet eden işsiz vatandaşlar için umut kapısı oldu.

Geçtiğimiz gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal’ın "Ağrı’da büyük bir altın rezervi bulduk" açıklamasının ardından bütün gözler Ağrı’ya çevrilmişti. Bulunan altın rezervinin Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünün yakınlarında olduğunun açıklanması üzerine köy sakinleri büyük bir sevinç yaşamıştı. Altın rezervi için kurulacak tesiste çalıştırılmak üzere bine yakın işçinin alınacağının belirtilmesi, köylülere 2’nci bir sevinç yaşattı. Köy halkı ise şimdi büyük bir merakla altın rezervi için kurulacak tesisin açılmasını bekliyor.

"Kurulacak tesis bizim için iş kapısı olacak"


2005 yılından beri bu bölgede altın arama çalışmalarının yapıldığını kaydeden Mollakara köyü sakinlerinden Aslan Çiftçi, "Bu bölgede bilindiği üzere iş imkanları pek yok. Altın rezervi için kurulacak tesis bizim için bir iş kapısı olacak. Bizler burada çalışacağız. Bu durum bizi çok sevindirdi. 2005 yılından beri bu bölgede bir sondaj çalışması var. Bulunan rezerv çok büyük sanırım. TMSF Başkanımız büyük bir rezerv olduğunu açıkladı. Böyle bir durum karşısında bizim de iş bulma imkanımız olacak. Bu rezervin ilimize, ilçemize, köyümüze illaki çok büyük katkısı olacak. Bu sayede 400-500 kişi burada çalışabilecek" dedi.

Ağrı'da işsiz gençleri sevince boğan 'altın rezervi' müjdesi: En kısa sürede çıkartılacak
FOTOĞRAF 11
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Geçtiğimiz gün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal’ın Ağrı’da büyük bir altın rezervi bulduk açıklamasının ardından bütün gözler Ağrı’ya çevrilmişti. Bulunan altın rezervinin Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünün yakınlarında olduğunun açıklanması üzerine köy sakinleri büyük bir sevinç yaşamıştı. Altın rezervi için kurulacak tesiste çalıştırılmak üzere bine yakın işçinin alınacağının belirtilmesi, köylülere 2’nci bir sevinç yaşattı. Köy halkı ise şimdi büyük bir merakla altın rezervi için kurulacak tesisin açılmasını bekliyor.
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2005 yılından beri bu bölgede altın arama çalışmalarının yapıldığını kaydeden Mollakara köyü sakinlerinden Aslan Çiftçi, Bu bölgede bilindiği üzere iş imkanları pek yok. Altın rezervi için kurulacak tesis bizim için bir iş kapısı olacak. Bizler burada çalışacağız. Bu durum bizi çok sevindirdi. 2005 yılından beri bu bölgede bir sondaj çalışması var. Bulunan rezerv çok büyük sanırım. TMSF Başkanımız büyük bir rezerv olduğunu açıkladı. Böyle bir durum karşısında bizim de iş bulma imkanımız olacak. Bu rezervin ilimize, ilçemize, köyümüze illaki çok büyük katkısı olacak. Bu sayede 400-500 kişi burada çalışabilecek dedi.
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Köylerinde altın rezervinin bulunmasına çok sevindiklerini dile getiren köy sakinlerinden Selami Polat, daha önce çalışmak için başka illere gittiklerini ve bu yüzden ailelerinden uzak kaldıklarını ifade etti. Bulunan altın rezervi için kurulacak tesisle birlikte kendileri için de iş imkanı doğacağını belirten Polat, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:
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Burada altın madeni rezervinin bulunduğunu duyunca çok sevindik. Ailemiz ve köylümüz çok sevindi. Biz daha önce Batı illerine çalışmaya gidiyorduk. 3-5 ay gelemiyorduk. Ailemizden uzak kalıyorduk. Şu anda bu rezervin köyümüzde bulunmasına çok sevindik. Burada bizler için iş imkanı doğdu. Doğacak iş imkanıyla birlikte artık çalışmak için başka illere gitmemize gerek kalmayacak. Bizler bu madende çalışarak geçimimizi sağlayabiliriz. Bulunan altın rezervi hem bölge halkı için hem de ülkemiz için büyük bir nimettir. Ülkemiz için hayırlı olur inşallah.
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Ağrı'da işsiz gençleri sevince boğan 'altın rezervi' müjdesi: En kısa sürede çıkartılacak
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi, Mollakara köyünde ikamet eden işsiz vatandaşlar için umut kapısı oldu.

Doğal gazın ardından TMSF'den altın rezervi müjdesi hazırlığı: Yakında büyük rezerv müjdesi gelebilir
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Doğal gazın ardından TMSF'den altın rezervi müjdesi hazırlığı: Yakında büyük rezerv müjdesi gelebilir


"Bizler bu madende çalışarak geçimimizi sağlayabiliriz"

Köylerinde altın rezervinin bulunmasına çok sevindiklerini dile getiren köy sakinlerinden Selami Polat, daha önce çalışmak için başka illere gittiklerini ve bu yüzden ailelerinden uzak kaldıklarını ifade etti. Bulunan altın rezervi için kurulacak tesisle birlikte kendileri için de iş imkanı doğacağını belirten Polat, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

Gözümüz yollarda
EKONOMİ
Gözümüz yollarda

"Büyük bir nimet"

"Burada altın madeni rezervinin bulunduğunu duyunca çok sevindik. Ailemiz ve köylümüz çok sevindi. Biz daha önce Batı illerine çalışmaya gidiyorduk. 3-5 ay gelemiyorduk. Ailemizden uzak kalıyorduk. Şu anda bu rezervin köyümüzde bulunmasına çok sevindik. Burada bizler için iş imkanı doğdu. Doğacak iş imkanıyla birlikte artık çalışmak için başka illere gitmemize gerek kalmayacak. Bizler bu madende çalışarak geçimimizi sağlayabiliriz. Bulunan altın rezervi hem bölge halkı için hem de ülkemiz için büyük bir nimettir. Ülkemiz için hayırlı olur inşallah."

TMSF Başkanı Güldal Ağrı'yı sevince boğdu: Çok büyük altın rezervinde 6 ay sonra çarklar dönecek
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Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde yürütülen altın sondaj faaliyetlerinden sevindirici haber geldi. Mollakara köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada yapılan araştırma sonuçlarıyla ilgili sevindirici haber, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhittin Güldal'dan geldi. Güldal, kurumun internet sitesinde Ağrı'da çok güzel bir rezerv bulduk. Bununla alakalı son çalışmalarımız bitti. Önümüzdeki mart-nisan ayı gibi tesisimizin temelini atacağız. İnşallah orada 400- 500 kişiyi de istihdam edeceğiz açıklamasında bulundu.
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TMSF Başkanı'nın açıklaması en çok 70 haneli 500'den fazla nüfusu bulunan Mollakara köyünde yaşayanları sevindirdi. Altın haberini duyan köylüler hem mutlu oldu hem de çok şaşırdı. Heyecanla çalışmaların başlamasını beklediklerini söyleyen Muhtar Bünyamin Çiftçi, Köyümüzde altın bulunduğunu duyunca çok şaşırdık. Köylülerin hepsi bana nasıl olduğunu sordu. Yapılan sondajlar da gösteriyor ki köyümüzün dağı, taşı, toprağı altın. Burada 500'e yakın kişinin çalıştırılacağı söyleniyor. Bizim köyümüzün insanı da burada çalışacak. Hatta, buradan büyük kentlere göç edenlerin bile geri döneceklerine inanıyorum. Köyümüz ve çıkarılacak altınla da Türkiye'nin kaynakları gelişecek, millet iş, aş sahibi olacak dedi.
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Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, altın madeninin Ağrı iş dünyasını heyecanlandırdığını söyledi. Altın rezervinin kente yapılacak yatırımların hem ülke hem de bölge ekonomisini canlandıracağını belirten Alpaslan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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TMSF Başkanımızın açıkladığı haber bizi heyecanlandırdı. Tabii daha önceden Ağrı Diyadin ilçemizde ciddi bir kaynağın olduğunu biliyorduk. Fakat bu ayrı bir müjde oldu bizim için. Bu müjde, Ağrı ve 7 ilçesi olarak hepimizi oldukça sevindirmiştir. Burada inanıyorum ki bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz. Bu haber açıklanmadan Ağrı'da bir olumlu hava esti ve burada çalışacak kardeşlerimiz, işçilerimiz için de ayrı bir güzel durum olacak. Çünkü takdir edersiniz ki ilimizde ciddi bir işsizlik sorunu var. İnanıyorum ki bu haber istihdam konusunda da olumlu katkı sağlayacak. Gönül ister ki böyle yer altı kaynaklarımız değerlendirilsin. İlimizde bu kaynaktan çıkarılan madenin burada işletilip, diğer bölgelere dağıtılması daha iyi olacaktır. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza şükürler olsun ki sürekli müjdeli haberler veriyor. Takdir edersiniz geçen Karadeniz'de verdiği doğal gaz müjdesi ile birlikte bu müjdenin de Ağrı'dan olması ciddi anlamda bizi mutlu etmiştir. Hele ki bu altın rezervi haberini de açıklayacaksa ciddi bir rezerv olduğu için kendisi açıklıyor. Bu da bizi daha çok hem ümitlendirdi hem de sevindirdi. Bu rezervin burada değerlendirilmesi hem ilimiz hem bölgemiz hem de ülke ekonomimiz için çok önemli bir gelişme olacaktır. Bunun yanında Ağrı yer altı kaynakları bakımından önemli bir ilimiz. İnşallah diğer kaynaklarımız da değerlendirilir.
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Altın rezervinin işlenmeye başlamasının ekonominin yanında bölgedeki işsizliğe de çare olacağını belirten Ağrı Kuyumcular Odası Başkanı Yaşar Ulutaş, Aldığımız bu haber son derece önemli ve sevindirici bir haber. Aldığımız duyumlara göre tespit edilen rezerv Diyadin ilçemizde. Tabii ki bu her şeyden önce ülke ekonomisi için önemli bir gelişme. Yerel bazda da Ağrı ekonomisi için çok önemli. Biliyorsunuz Ağrı'da işsizlik önemli bir sorun. Bu sorunun çözümüne katkısı büyük olacak. İnşallah böyle güzel haberleri almaya devam ederiz. Biz ülkemizin gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yaparız. İnsanlarımızın iş bulması, ekmek sahibi olması en önemli faktördür. Bu haber bizi çok sevindirdi. Böyle bir habere sevinmemek mümkün değildir. En az 400- 500 kişi iş bulacak. Bu çok önemli bir rakam diye konuştu.
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TMSF Başkanı Güldal Ağrı'yı sevince boğdu: Çok büyük altın rezervinde 6 ay sonra çarklar dönecek
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın sevinci yaşanıyor. TMSF Başkanı Muhittin Güldal'ın yaptığı açıklamada "Ağrı'da çok güzel bir rezerv bulduk. Bununla alakalı son çalışmalarımız bitti. Önümüzdeki mart-nisan ayı gibi tesisimizin temelini atacağız. İnşallah orada 400- 500 kişiyi de istihdam edeceğiz" ifadeleri ile müjdeyi duyurdu. Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan da bu müjdeyi şöyle değerlendirdi: Bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz.


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