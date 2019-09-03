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POLİTİKA

Ağustos darbesi

PKK’ya ağustosta ağır darbe vuruldu. Aralarında turuncu ve gri listede aranan teröristlerin de bulunduğu 125 PKK’lı etkisiz hale getirildi. TSK ve MİT’in ortak operasyonunda dün Hakurk’ta 5 terörist öldürülürken, Bitlis’teki hava harekatında ise 5 PKK’lı vuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü YPG/PKK’ya ağustos ayında büyük darbe indirildi.
Terör örgütü YPG/PKK’ya ağustos ayında büyük darbe indirildi.

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. PKK’ya yönelik yurt içi ve sınırötesinde gerçekleştirilen operasyonlar örgüte ağır darbe vuruyor. Dünkü operasyonlarda TSK ve MİT’in ortak çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK’lı 5 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı kapsamında bölgede bulunan radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 EYP, 1 mayın ve 31 havan mühimmatı imha edildi. Bitlis Tatvan’da düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist öldürülürken, Tatvan’a bağlı Dönertaş, Kısıklı, Boblesür, Kepenek, Sallıca, Suboyu ve Dirlik köy ve mezraları bölgesinde ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hakkari’de de bir PKK’lı terörist jandarma ekiplerince ikna edilerek teslim oldu. Şahsın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan arandığı tespit edildi.

1 AYDA 125 TERÖRİST

Terör örgütü YPG/PKK’ya ağustos ayında büyük darbe indirildi. TSK, Emniyet, Jandarma ve MİT’in desteğiyle yurt içi ve sınırötesinde 1-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 125 terörist etkisiz hale getirildi. 2016’daki Güvenpark saldırısında kullanılan patlayıcıyı temin eden terörist 2 Ağustos’ta Hakkari Yüksekova’da, PKK/KCK’nın Avrupa’daki organizatörü olan terörist M.S. 3 Ağustos’ta Bursa’da yakalandı. 600 bin TL ödülle turuncu listede aranan “Fikri” kod adlı PKK’lı Ahmet Boyraz 12-13 Ağustos’ta Erzincan Kemah’ta düzenlenen operasyonda, 300 bin TL ödülle gri listede aranan “Hebat” kod adlı terörist Abdurrahman Siler 22 Ağustos’ta Mardin’de, yine gri listede aranan “Dijvar Sason” kod adlı Ekrem Aksoy da 25 Ağustos’ta Siirt Baykan’da öldürüldü.

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