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İZMİR

Ağzından giren mermi boynuna saplandı

İzmir'de çıkan silahlı kavgada merminin ağzından girip boğazına saplandığı kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına aldı. Yaralının bilincinin açık olduğu ve kurşunun çıkarılması için ameliyata alınacağı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada, ağzından giren mermi boğazına saplanan kişi tedavi altına alındı.

Eren T. (28) ile O.Ö. (40) ve R.E.Ü. (24) arasında Üçyol mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ateşlenen tabancadan çıkan mermi, Eren T'nin ağzından girip boynuna saplandı.

Yaralı, çevredekiler tarafından ticari taksiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralının bilincinin açık olduğu ve kurşunun çıkarılması için ameliyata alınacağı öğrenildi.

  • Olay yerinden otomobille kaçtığı belirlenen şüpheliler O.Ö. ile R.E.Ü. ise kısa süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.
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