Ahde Vefa Platformu'ndan gönüllü tercih danışmanlığı

Üniversite tercihi yapacak gençlere gönüllü olarak, danışmanlık ve rehberlik desteği vereceklerini açıklayan Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak, Eğitim Yöneticisi Güler Demirhan ve Siyasi Danışman ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş, lise mezunu öğrencilerin talepleri doğrultusunda farkındalık kazanabilmeleri adına yapacakları tercihler konusunda; geleceklerini teminat altına almayı amaçlayan, eğitim hayatlarının en önemli alanı olan üniversiteye yerleşme kapsamında, doğru yönlendirme ile olumlu ve başarılı bir seçim yapmaları için destek verilecek.

“Üniversiteye Yerleşecek Öğrencilerimize Tercih Yapma Desteği Vereceğiz”

Platform Başkanı Nuran Kırlak: ”2022-2023 yılı dönemi üniversiteye yerleşecek öğrencilerin, tercih işlemlerinde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla gönüllü tercih danışmanlığına ilişkin, iş ve işlemlerin yapılabilmesine destek amaçlı ücretsiz olarak, gönüllü tercih danışmanlığını vereceğiz. Bu hizmetten özellikle de engelli ve evinden çıkamayan öğrencilerimiz de faydalanacak.” dedi.

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Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak

“Tercih Döneminde İzinli Olan Eğitimcilerin Boşluğunu Dolduracağız”

Siyasi Danışman ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş: “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması sonrası, öğrencilerimizin tüm dikkatleri tercih ekranlarına kilitlendi. İlgili ekranların açıklanmasının ardından da öğrencilerimiz büyük bir heyecanla tercihlerini yapacaktır. Bu kapsamda, tercih dönemleri genelde Temmuz ve Ağustos aylarına denk gelmesi nedeniyle, bilindiği üzere bu aylar da kurum öğretmenlerinin kanunen izinli olduğu malumunuzdur. Bu sebeple gönüllü olarak Ahde Vefa Platformu da söz konusu bu boşluğu doldurmaya, destek amaçlı gönüllü tercih danışmanlığı görevini üstlenmiştir.”

Siyasi Danışman ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş

“Talepler doğrultusunda doğru tercihlerle yol göstereceğiz”

Eğitim Yöneticisi Güler Demirhan:”Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında tercih ekranlarının açılacağı andan itibaren vereceğimiz online gönüllü tercih danışmanlığı hizmeti, zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde öğrencilere ve ailelerine, öğrenim tercihi durumlarını düzenleme, öğretim kurumlarındaki iletişim talepleri doğrultusunda ve farkındalık kazanabilmeleri adına yapacakları tercihler konusunda, yol göstermeyi hedeflemekteyiz.

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