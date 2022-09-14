Gündem Ahilik Kültürü Bursada yaşatılıyor
BURSA

‘Ahilik Kültürü’ Bursa’da yaşatılıyor

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Ahilik Kültürü’ Bursa’da yaşatılıyor
Alinur Aktaş "Bursa olarak ahilik kültürünü dolu dolu yaşayan bir şehiriz." dedi.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Ahiliğin bir kültür, yenilik ve güzellik hareketi olarak Rönesans niteliğini taşıdığını söyleyen Başkan Aktaş, “Son yıllarda kültür değişmiş olsa da bu tür programlarla geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmış oluyoruz. Bursa olarak ahilik kültürünü dolu dolu yaşayan bir şehiriz. Hanlar bölgesi bu konuda iyi bir örnektir. Ahilik Haftası kapsamında çeşitli programlar düzenleyen Ticaret İl Müdürlüğü’ne ve BESOB’a teşekkür ediyorum” dedi.

Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı

Emeklilere 10 bin TL promosyon imkanı

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi güncellendi.
Türk güreş tarihine geçti

Türk güreş tarihine geçti

Milli güreşçimiz ​Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonu oldu.
Hak-İş Başkan Adayı Öz herkesin içinde itiraf etti: Ankara Kuşu’na 50 bin Euro şantaj parası ödedik

​Elektrikli otomobiller için kritik rol oynuyor.

​'Akıl sağlığı yerinde değildir' raporu verildi.

​İşte projenin yapılacağı ilçeler.

​Bebeğinin mamasına zehir katan baba 'Mağdurum' dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.