‘Ahilik Kültürü’ Bursa’da yaşatılıyor

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Ahiliğin bir kültür, yenilik ve güzellik hareketi olarak Rönesans niteliğini taşıdığını söyleyen Başkan Aktaş, “Son yıllarda kültür değişmiş olsa da bu tür programlarla geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmış oluyoruz. Bursa olarak ahilik kültürünü dolu dolu yaşayan bir şehiriz. Hanlar bölgesi bu konuda iyi bir örnektir. Ahilik Haftası kapsamında çeşitli programlar düzenleyen Ticaret İl Müdürlüğü’ne ve BESOB’a teşekkür ediyorum” dedi.