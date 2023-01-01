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Ahırkapı'da yük gemisi ve konteyner gemisi çarpıştı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre, Ahırkapı Demir Bölgesi'nde kuru yük gemisi ve konteyner gemisi çarpıştı. Kazanın ardından can kaybı, yaralanma yaşanmadı. Çevre kirliliği tespit edilmedi.

Pınar Görgü
12:21 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Can kaybı, yaralanma yaşanmadı.

Can kaybı, yaralanma yaşanmadı.

Ahırkapı Demir Bölgesi'nde kuru yük gemisi ve konteyner gemisi çarpıştı. Kazanın ardından can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmedi.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ahırkapı Demir Bölgesi’nde "New Legend" isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve "Elbsun" isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisinin çarpıştığı belirtildi. Açıklamada,
"Ahırkapı Demir Bölgesi’nde çatışan New Legend isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve Elbsun isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisinde KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuzca yapılan incelemelerde; herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir"
ifadeleri yer aldı.




#Ahırkapı
#gemi
#emniyet
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