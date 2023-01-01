|
Gündem

Uşak'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 kişi yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde işçi taşıyan midibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

11:55 . 17/09/2023 Pazar
AA
Uşak

Uşak

Ulubey'den Eşme istikametine giden F.A. (42) yönetimindeki 64 ABY 422 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen M.T. idaresindeki 64 HH 900 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol dışına çıkarak durabildi.


Yaralanan otomobil sürücüsü ile midibüsteki 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından Ulubey Devlet Hastanesi ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.



#Uşak
#kaza
#trafik
#işçi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler