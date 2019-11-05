Ahmet Altan cezaevinden çıktı

FETÖ’nün medya yapılanması ilişkin davada gazeteci Ahmet Altan mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan’ın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Altan Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi. Cezaevi önüne gelen yakınları sevinç içinde Altan’ı karşıladı. Altan basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası yakınlarıyla çay içerek sohbet etti.

"YILLARIMIN KAYBOLMASINA İZİN VERMEDİM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Altan, en çok gökyüzüne bakmayı özlediğini ifade etti. Altan, "Yıllarım kaybolmadı. Yıllarımın kaybolmasına izin vermedim. Kitaplar yazdım. Yıllarımı o kadar kaybetmem ben" İfadelerini kullandı.

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