Ahmet Altan’a yakalama kararı

FETÖ’nün medya yapılanması davasında 10,5 yıl hapis cezası alan ve geçtiğimiz Salı günü tahliye edilen Ahmet Altan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Altan hakkında verilen karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarttı. Altan akşam saatlerinde Göztepe’deki evinde gözaltına alındı.
6 KASIM’DA İTİRAZ EDİLMİŞTİ
- FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen davada mahkeme heyeti ‘Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan yargılanan Ahmet Altan’a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak’a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tahliyesine karar vermişti. Kararın ardından Ilıcak ve Altan geçtiğimiz Salı günü cezaevinden çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Altan’ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına tahliyeden bir gün sonra itiraz etti. İtiraz İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkemenin, savcılığın itirazını kabul ederek yakalama kararı çıkarması üzerine Altan Göztepe’deki evinde gözaltına alındı.