Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı: Uzmanlar açıkladı
Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Milli futbolcunun kaza anına ilişkin görüntüler sorulara neden oldu. Kaza ile ilgili "Araç düz yolda nasıl kontrolden çıktı?" sorusu akıllara geldi. Uzmanlar merak edilen soruya yanıt vererek "Lastikler, su üzerinde kayma hareketi yapar. Aquaplaning-Hydroplaning yani kızaklama olur" değerlendirmesinde bulundu.
Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Milli futbolcunun kaza anına ilişkin görüntüler kafaları karıştırırken, "Araç düz yolda nasıl kontrolden çıktı?" sorusunu da akıllara getirdi. Uzmanlar merak edilen soruya yanıt vererek "Lastikler, su üzerinde kayma hareketi yapar. Aquaplaning-Hydroplaning yani kızaklama olur" değerlendirmesinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık'ın Ankara'da trafik kazasında vefat etmesinin yankıları sürüyor. Güvenlik kamerası kaydında, Çalık'ın aracının düz yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı görülüyor. Kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yok ama uzmanlar bir noktayı vurguluyor: Aquaplaning-Hydroplaning (Kızaklama).
KAMYON BİRİKEN SULARI DAĞITMIŞ
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Türkiye gazetesinin haberine göre; Aquaplaning lastiklerin, biriken su üzerinde dönme hareketi yerine kayma hareketi yapması. Lastiğin ön kısmında ani su birikmesiyle suyun derinliğine bağlı ani yavaşlama gerçekleşerek kontrol kaybolur. Biriken suya oldukça yavaş girilmeli ve direksiyonun iki elle kuvvetli tutulması gerekir. Çalık'ın görüntülerinde de yolda su birikintisi olduğu ve öndeki kamyonun da yolda biriken suları dağıttığı göze çarpıyor.
SERT HAREKETLER KAYMA RİSKİNİ ARTIRIYOR
"Diş derinliği azalmış ve sertleşmiş lastiklere sahip bir arabanın buzda kösele ayakkabı giymiş insandan farkı yoktur" diyen uzmanlar uyarıyor: Lastik basıncı yanlış ve diş derinliği azalmış lastiklerin suda kızaklama yapma ihtimali çok daha yüksektir. Lastikleriniz ıslak havada yere daha zor tutunacağı için daha yumuşak frene basma tarzı tercih edin. Sert direksiyon hareketleri kayma ihtimalini artıracaktır. Öndeki araç ile güvenli bir seyir ve fren mesafesi bırakın.