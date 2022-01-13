​Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı: Uzmanlar açıkladı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Milli futbolcunun kaza anına ilişkin görüntüler kafaları karıştırırken, "Araç düz yolda nasıl kontrolden çıktı?" sorusunu da akıllara getirdi. Uzmanlar merak edilen soruya yanıt vererek "Lastikler, su üzerinde kayma hareketi yapar. Aquaplaning-Hydroplaning yani kızaklama olur" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık'ın Ankara'da trafik kazasında vefat etmesinin yankıları sürüyor. Güvenlik kamerası kaydında, Çalık'ın aracının düz yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı görülüyor. Kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yok ama uzmanlar bir noktayı vurguluyor: Aquaplaning-Hydroplaning (Kızaklama).

KAMYON BİRİKEN SULARI DAĞITMIŞ

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Türkiye gazetesinin haberine göre; Aquaplaning lastiklerin, biriken su üzerinde dönme hareketi yerine kayma hareketi yapması. Lastiğin ön kısmında ani su birikmesiyle suyun derinliğine bağlı ani yavaşlama gerçekleşerek kontrol kaybolur. Biriken suya oldukça yavaş girilmeli ve direksiyonun iki elle kuvvetli tutulması gerekir. Çalık'ın görüntülerinde de yolda su birikintisi olduğu ve öndeki kamyonun da yolda biriken suları dağıttığı göze çarpıyor.

SERT HAREKETLER KAYMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

"Diş derinliği azalmış ve sertleşmiş lastiklere sahip bir arabanın buzda kösele ayakkabı giymiş insandan farkı yoktur" diyen uzmanlar uyarıyor: Lastik basıncı yanlış ve diş derinliği azalmış lastiklerin suda kızaklama yapma ihtimali çok daha yüksektir. Lastikleriniz ıslak havada yere daha zor tutunacağı için daha yumuşak frene basma tarzı tercih edin. Sert direksiyon hareketleri kayma ihtimalini artıracaktır. Öndeki araç ile güvenli bir seyir ve fren mesafesi bırakın.

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FOTOĞRAF 26 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun taziye mesajı Türkiye Futbol Federasyonu'nun taziye mesajı. Konyaspor'un vefat eden futbolcusu Ahmet Çalık için yaptığı paylaşım. Beşiktaş kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Trabzonspor kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Galatasaray kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Fenerbahçe kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Adana Demirspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Alanyaspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Altay Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Antalyaspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Başakşehir kulübü kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Ç. Rizespor kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Gaziantep FK Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Gençlerbirliği Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. GZT Giresunspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Göztepe kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Hatayspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Karagümrük SK Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Kasımpaşa kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Kayserispor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Sivasspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Yeni Malatyaspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Futbolcu Okay Yokuşlu Ahmet Çalık için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. İrfan Can Kahveci eski takım arkadaşı Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı. Ahmet Çalık kulüpler sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı. Türk futbolu yasta: Spor camiasının Ahmet Çalık paylaşımları Konyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere spor camiasının tanınmış isimleri taziye mesajları yayınladı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:55 Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.



Çalık için Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze programında yer aldı.



Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrağı ve Ahmet Çalık'ın oynadığı takımların forma ve atkıları, tabuta bırakıldı. Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.



Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:42 Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında Konyasporlu 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı.



Milli futbolcunun hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerindeki inceleme tamamlandı. Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.

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