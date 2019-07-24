Ahmet Çimen dualarla uğurlandı

Bağırsak düğümlenmesi rahatsızlığı nedeniyle kaldırılığı Medipol Hastanesinde 1 aydır yoğun bakımda tedavi gören Çimen, önceki gün yaşamını yitirmişti. Çimen’in Fatih Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletveki Celal Adan, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, eski Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Yeni Şafak Gazetesi Yazıişleri Müdürü İdris Saruhan ile sanat ve basın dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara Çimen’in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. 78 yaşındaki Çimen, Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Babasını kaybeden Abdulhalik Çimen 1 ,5 yıl önce de annesi Zehra Çimen’i kaybetmişti.