AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler sarf eden İYİ Parti'li Ahmet Erhan Göçmez yakalandı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği ağır küfrün ardından yeni bir küfür skandalı daha yaşandı.

İyi Parti Dilovası Demirciler Köyü Başkanı Ahmet Erhan Göçmez'in ağza alınmayacak küfürleri kamuoyunun gündemine oturdu. Hayat pahalılığından ve sürekli gelen zamlardan kaynaklı sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan İyi Partili Göçmez, AK Parti'ye oy veren seçmen ağıza alınmayacak sözler söylemişti.

OYNAT 00:47 İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.



Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.



Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"BEN AK PARTİ'YE OY VERENİN...."

Bir akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez " Dedim ya hayırdır benzinlik diye mi bu fiyatlar böyle. Yok abi zam geldi dedi. Dedim kardeşim zam geldi 21 lira oldu dedim. Hayır bir daha zam geldi 25 lira oldu dedi. Yani bu AK Parti'ye oy verenin AK Parti diye bir partiyi savunanın ben anasını avradını, soyunu sopunu sülalesini ......." diyerek küfretmişti.

REKLAM

GÜNDEM İYİ Parti'de yeni küfür skandalı: AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler söyledi

İnfiale neden olan olayın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Göçmez gözaltına alındı.

AHMET ERHAN GÖÇMEZ KİMDİR?

Ahmet Erhan Göçmez Kocaeli, Dilovası,Demirciler Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olduğu biliniyor. Ahmet Erhan Göçmez, İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı'dır.