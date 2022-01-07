Gündem AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler sarf eden İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez yakalandı
POLİTİKA

AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler sarf eden İYİ Parti'li Ahmet Erhan Göçmez yakalandı

İYİ Parti Dilovası Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak galiz küfürler savurmuştu. İnfiale neden olan Göçmez, yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ahmet Erhan Göçmez kimdir? Ahmet Erhan Göçmen kaç yaşında, nereli?
Ahmet Erhan Göçmez

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği ağır küfrün ardından yeni bir küfür skandalı daha yaşandı.

İyi Parti Dilovası Demirciler Köyü Başkanı Ahmet Erhan Göçmez'in ağza alınmayacak küfürleri kamuoyunun gündemine oturdu. Hayat pahalılığından ve sürekli gelen zamlardan kaynaklı sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan İyi Partili Göçmez, AK Parti'ye oy veren seçmen ağıza alınmayacak sözler söylemişti.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.


"BEN AK PARTİ'YE OY VERENİN...."

Bir akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez " Dedim ya hayırdır benzinlik diye mi bu fiyatlar böyle. Yok abi zam geldi dedi. Dedim kardeşim zam geldi 21 lira oldu dedim. Hayır bir daha zam geldi 25 lira oldu dedi. Yani bu AK Parti'ye oy verenin AK Parti diye bir partiyi savunanın ben anasını avradını, soyunu sopunu sülalesini ......." diyerek küfretmişti.

İYİ Parti'de yeni küfür skandalı: AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler söyledi
GÜNDEM
İYİ Parti'de yeni küfür skandalı: AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler söyledi
  • İnfiale neden olan olayın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Göçmez gözaltına alındı.

AHMET ERHAN GÖÇMEZ KİMDİR?

Ahmet Erhan Göçmez Kocaeli, Dilovası,Demirciler Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olduğu biliniyor. Ahmet Erhan Göçmez, İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı'dır.
Kâbus yeniden başladı

Kâbus yeniden başladı

Marmara'dan sonra orada da görüldü
Yargıtayda yeni sistem

Yargıtay'da yeni sistem

​Artık yapay zeka karar verecek.
Kazakistan için diplomasi adımı: Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü toplanacak

​Devletin iktisadi teşebbüslerine vatandaşı ortak etme planına %67 oranında destek çıktı.

Rögardan çıkan köpük caddeyi kapladı.

Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren havalimanı.

​Kadro sayıları belli oldu, alım için ilan verildi.

​Şehit polis Fethi Sekin'in 27 yıl önceki fotoğrafı ortaya çıktı.

​Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den dikkat çeken açıklama.

Sonun başlangıcı: Kıtalar su altında kalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.