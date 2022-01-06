Gündem İYİ Partide yeni küfür skandalı AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler söyledi
POLİTİKA

İYİ Parti'de yeni küfür skandalı: AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler söyledi

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği ağır küfrün ardından yeni bir küfür skandalı daha yaşandı. İYİ Parti Dilovası Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak galiz küfürler savurdu. Göçmez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Ahmet Erhan Göçmez kimdir? Ahmet Erhan Göçmez kaç yaşında, nereli?
İYİ Partili Erhan Göçmez

İYİ Parti'de yine küfür krizi yaşanıyor. Son olarak şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'dan sonra İyi Parti Dilovası Demirciler Köyü Başkanı Ahmet Erhan Göçmez'in ağza alınmayacak küfürleri kamuoyunun gündemine oturdu. Hayat pahalılığından ve sürekli gelen zamlardan kaynaklı sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan İyi Partili Göçmez, AK Parti'ye oy veren seçmen ağıza alınmayacak sözler söyledi.

Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti
GÜNDEM
Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti

"BEN AK PARTİ'YE OY VERENİN...."

Bir akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez " Dedim ya hayırdır benzinlik diye mi bu fiyatlar böyle. Yok abi zam geldi dedi. Dedim kardeşim zam geldi 21 lira oldu dedim. Hayır bir daha zam geldi 25 lira oldu dedi. Yani bu AK Parti'ye oy verenin AK Parti diye bir partiyi savunanın ben anasını avradını, soyunu sopunu sülalesini ......." diyerek küfretti.

Türkiye’nin istenmeyen adamı Lütfü Türkkan: Adı hep skandallarla gündeme geliyor
GÜNDEM
Türkiye’nin istenmeyen adamı Lütfü Türkkan: Adı hep skandallarla gündeme geliyor

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Göçmez'in bununla da yetinmeyip "Görüntüleri istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz" demesi dikkat çekti. İyi Partili Göçmez, sonra gelen tepkiler üzerine profilini kilitledi. Skandal video ile ilgili ise İyi Partili başkan hakkında savcılıktan yakalama kararı çıktı.

Küfürbaz Lütfü Türkkan dolandırıcı çıktı
GÜNDEM
Küfürbaz Lütfü Türkkan dolandırıcı çıktı

AHMET ERHAN GÖÇMEZ KİMDİR?

Ahmet Erhan Göçmez Kocaeli, Dilovası,Demirciler Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olduğu biliniyor. Ahmet Erhan Göçmez, İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı'dır.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.


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