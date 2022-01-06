İYİ Parti'de yeni küfür skandalı: AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler söyledi

İYİ Parti'de yine küfür krizi yaşanıyor. Son olarak şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'dan sonra İyi Parti Dilovası Demirciler Köyü Başkanı Ahmet Erhan Göçmez'in ağza alınmayacak küfürleri kamuoyunun gündemine oturdu. Hayat pahalılığından ve sürekli gelen zamlardan kaynaklı sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan İyi Partili Göçmez, AK Parti'ye oy veren seçmen ağıza alınmayacak sözler söyledi.

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"BEN AK PARTİ'YE OY VERENİN...."

Bir akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez " Dedim ya hayırdır benzinlik diye mi bu fiyatlar böyle. Yok abi zam geldi dedi. Dedim kardeşim zam geldi 21 lira oldu dedim. Hayır bir daha zam geldi 25 lira oldu dedi. Yani bu AK Parti'ye oy verenin AK Parti diye bir partiyi savunanın ben anasını avradını, soyunu sopunu sülalesini ......." diyerek küfretti.

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YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Göçmez'in bununla da yetinmeyip "Görüntüleri istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz" demesi dikkat çekti. İyi Partili Göçmez, sonra gelen tepkiler üzerine profilini kilitledi. Skandal video ile ilgili ise İyi Partili başkan hakkında savcılıktan yakalama kararı çıktı.

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AHMET ERHAN GÖÇMEZ KİMDİR?

Ahmet Erhan Göçmez Kocaeli, Dilovası,Demirciler Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olduğu biliniyor. Ahmet Erhan Göçmez, İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı'dır.