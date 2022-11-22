Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Ahmet Fikret Evyap'ın vefatı dolayısıyla oğlu Mehmed Evyap'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Ahmet Fikret Evyap'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

AHMET FİKRET EVYAP KİMDİR?

Sabun yapma sanatını babası Mehmet Rıfat Evyap'tan devralarak, Evyap'ın yerel bir üreticiden global bir ihracatçıya dönüşmesini sağlayan Ahmet Fikret Evyap, 1932 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Evyap'ın kurucusu Mehmet Rıfat Evyap'ın ilk çocuğu olan Fikret Evyap, 11 yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. İstanbul'da bir yandan eğitimine devam edip bir yandan da sabun üretimine destek olan Fikret Evyap, babasının ortağından ayrılması üzerine 1950 yılında Robert Kolej'den ayrılarak tam zamanlı olarak aile şirketinde görev almaya başladı.

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Fikret Evyap'ın vizyonu ile kısa zamanda atılım yapan Evyap, 1955 yılında Arko, 1968 yılında Duru gibi bugün sadece Türkiye'de değil global pazarda da isim yapmış markaları piyasaya sürdü. Bugün Türkiye dahil 3 ülkede üretim tesisleri olan, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan Evyap, 4 bin kişiye de istihdam sağlıyor.

FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvinin Yusufeli ilçesinde TOKİ tarafından yapılan yeni yerleşim bölgesine taşınan bir aileyi evlerinde ziyaret etti.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumun da eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, Tosun ailesiyle bir süre sohbet etti, ikram edilen çayı içti. Bina çıkışında bekleyen biriyle de fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra helikopterle Rize-Artvin Havalimanına geçti. ÇAYINIZ VAR MI DİYE SORDUZiyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını anlatan Bilal Tosun, Cumhurbaşkanımız anahtar teslimi sırasında bize Çayınız var mı? diye sordu. Elbette, sizi bekliyoruz dedim. Bizleri ziyaret etti, çok mutlu olduk. Evi çok beğendi. Biz de beğendiğimizi kendisine ilettik... Çay ve börek ikram ettik. Aynı zamanda bal üreticisiyim. Kendisine, eşi Emine Erdoğana iletmek üzere bal da hediye ettim. Arıcılık üzerine güzel sohbetimiz oldu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvinli ailenin evine konuk oldu: Çayınız var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni sonrasında, Bilal-Seher Tosun çiftinin evine konuk oldu. Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını anlatan Bilal Tosun, "Cumhurbaşkanı'mız anahtar teslimi sırasında bize 'Çayınız var mı?' diye sordu. 'Elbette, sizi bekliyoruz' dedim. Bizleri ziyaret etti, çok mutlu olduk." diye konuştu.

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