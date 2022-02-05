​Ahmet Kalyoncu ebediyete uğurlandı

AK Parti'li Zengin'den İslam'a hakaret eden HDP'li Ersoy'a tepki: Haince konuştu masaya vurmaktan elim şişti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, HDP'li Oya Ersoy'un TBMM'de İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiği konuşmasına tepki gösterdi.



Ersoy konuşurken TBMM'yi HDP'li başkanın yönettiğini hatırlatan Zengin, 'HDP kadın milletvekillerinin farklı bir misyonu var. Konuşmalarına dikkat edin. Bu ifadelerin ortak bir başlığı var. Kesinlikle İslam düşmanlığı var. Devamında da bunu tamamlayan devlet ve millet düşmanlığı var. Çünkü bunları birbirinden ayıramazsınız. Din, devlet ve millet düşmanlığı. Devletin değerlerine, milletin değerlerine Meclis'in kürsüsünden böyle haince konuşan insanlar karşısında bizim hukuken engellemekten başka çaremiz yok.' dedi.