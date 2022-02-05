​Ahmet Kalyoncu ebediyete uğurlandı

İstanbul’da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu (77), dün Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
İş insanı Ahmet Kalyoncu’nun cenazesi, Ankara’ya getirildi. Kalyoncu için cuma namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene; Ahmet Kalyoncu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, eski bakanlar Ahmet Arslan, Muammer Güler, Abdulhamit Gül ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Ahmet Kalyoncu’nun cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
KALYON İNŞAATI KURAN 4 KARDEŞTEN BİRİYDİ
Ahmet Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun ağabeyi ve Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu’nun da amcası. Ahmet Kalyoncu, 1974’te Kalyon İnşaat’ı kuran dört kardeşten biriydi. Ahmet Kalyoncu’nun kardeşleri; Turan Kalyoncu, Hasan Kalyoncu ve Cemal Kalyoncu.