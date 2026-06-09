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Ahmet Minguzzi’nin annesinden Atlas Çağlayan davasına destek

Ahmet Minguzzi’nin annesinden Atlas Çağlayan davasına destek

12:429/06/2026, Salı
IHA
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Yasemin Minguzzi destek amacıyla adliyede hazır bulundu
Yasemin Minguzzi destek amacıyla adliyede hazır bulundu

Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, İstanbul’un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın davasına destek için Bakırköy Adliyesi’ne geldi.

Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Çok sayıda izleyici, çeşitli partilerden milletvekilleri ve mağdur aile de Çağlayan’ın ailesine destek için adliyeye geldi.

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi de destek amacıyla adliyede hazır bulundu. Yasemin Minguzzi, Atlas Çağlayan’ın ailesi ve arkadaşlarına sarılarak destek oldu.



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