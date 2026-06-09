Ahmet Minguzzi’nin annesinden Atlas Çağlayan davasına destek

Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Çok sayıda izleyici, çeşitli partilerden milletvekilleri ve mağdur aile de Çağlayan’ın ailesine destek için adliyeye geldi.