Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Narin'in babasından Ahmet Minguzzi’nin kabrine ziyaret: 'Bu çocuklardan ne istiyorlar?'

Narin'in babasından Ahmet Minguzzi’nin kabrine ziyaret: 'Bu çocuklardan ne istiyorlar?'

18:4231/05/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Narin Güran’ın babası ve ağabeyi Mattia Ahmet Minguzzi’nin kabrini ziyaret etti
Narin Güran’ın babası ve ağabeyi Mattia Ahmet Minguzzi’nin kabrini ziyaret etti

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın babası Arif Güran ve yakınları, Kadıköy’de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını ziyaret etti. Kabir başında dua eden acılı baba, "Bu çocuklardan ne istiyorlar?" diyerek isyan etti.

Narin Güran’ın acılı babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran ve yakınlarından oluşan kalabalık bir grup, İstanbul Bahçelievler’de Mattia Ahmet Minguzzi’nin kabrini ziyaret etti.


Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan Narin Güran’ın babası Arif Güran ile ağabeyi Arif Güran ve beraberindeki akrabaları, Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin kabrini ziyaret etti. Bahçelievler’de bulunan kabri ziyaret eden Güran ailesi, mezarlıkta dualar etti.



"Bu çocuklardan ne istiyorlar?"


Edinilen bilgilere göre, Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, aileyi karşılamak için mezarlığa geldi. Ancak sağlık problemi nedeniyle kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. Güran ailesine Minguzzi’nin anneannesi Aynur Akıncılar ile diğer yakınları eşlik etti. Kabir başında duygusal anlar yaşanırken, acılı baba Arif Güran,
"Bu acıyı yaşayanlar da bu acıyı tatsın. Bu çocuklardan ne istiyorlar"
sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Ziyaret sırasında mezarlıkta duygusal anlar yaşandı.


#Mattia Ahmet Minguzzi
#Narin Güran
#Taziye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2026 Bursluluk sınavı sonuç ekranı