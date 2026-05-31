Narin'in babasından Ahmet Minguzzi’nin kabrine ziyaret: 'Bu çocuklardan ne istiyorlar?'

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın babası Arif Güran ve yakınları, Kadıköy’de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını ziyaret etti. Kabir başında dua eden acılı baba, "Bu çocuklardan ne istiyorlar?" diyerek isyan etti.
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan Narin Güran’ın babası Arif Güran ile ağabeyi Arif Güran ve beraberindeki akrabaları, Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin kabrini ziyaret etti. Bahçelievler’de bulunan kabri ziyaret eden Güran ailesi, mezarlıkta dualar etti.