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Gündem

Ahmet Özal da cumhurbaşkanı adayı oldu

Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) Genel Başkanı Ahmet Özal, 7 partinin bir araya geldiği Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu. Özal'ın adaylığının basın toplantısıyla duyurulacağı belirtildi.

23:13 . 13/03/2023 Pazartesi
Diğer
Ahmet Özal.

Ahmet Özal.

'Türkiye İttifakı' adı altında bir araya gelen Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji ve Kalkınma Partisi (TEK Parti), Yeni Yol Partisi ve Vatan Severler Partisi ortak cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

  • 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, 'Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu.

'En az yüzde 25 oy alırım' demişti

Özal, partisinin en az yüzde 25 oy alacağını savunmuştu.

Geçtiğimiz aylarda TVNET'te gündeme dair soruları yanıtlayan Özal, bu konuda mütevazı konuştuğunu belirtmiş ve "Bu rakam 25 de olur, 30 da olur 35 de olur" ifadesini kullanmıştı.


#Ahmet Özal
#Seçim
#Cumhurbaşkanı
#Aday
32 dakika önce
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Ahmet Özal da cumhurbaşkanı adayı oldu
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