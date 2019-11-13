Ahmet Yesevi Üniversitesinde Türk-İslam bilim insanlarının dünya medeniyetlerine katkıları paneli yapıldı

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapsamında tertip edilen etkinlik, Üniversitemiz ev sahipliğinde, Uşak Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinin katkılarıyla Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmaları, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ve (İBTAV) Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mecit Çetinkaya tarafından yapıldı.

Panelin Moderatörlüğünü yapan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmasında, Türk dünyasının birlik ve beraberlik sembolü olan Hoca Ahmet Yesevi’nin adını taşıyan ilim ve irfan ocağında, Türk dünyasının öncü isimlerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

2019’un Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Fuat Sezgin Yılı ilan edildiğini belirten Mütevelli Heyet Başkanı Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak 2019 Fuat Sezgin Yılı anısına pek çok faaliyet icra ettiklerini söyledi. “Yıl içerisinde bu kapsamda, İstanbul’da 8. Türkoloji Kongresi, Nisan ayında Türkistan’da “Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet sempozyumu, Almatı’da “İslam Medeniyetinde Bilim ve Teknoloji” konferansları gibi uluslararası düzeyde pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Mütevelli Heyet Başkanı Yıldız, “Bugün burada Türk-İslam Bilim İnsanlarının Dünya Medeniyetlerine Katkıları konulu panel ile bu faaliyetlere bir yenisini daha ekliyoruz” dedi.

Mütevelli Heyet Başkanı Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Fuat Sezgin Anma Yılı Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş gibi panelin çok özel konukları olduğunu belirterek, sunumlarını yapmak üzere sözü konuşmacılara verdi.

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Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan konuşmasında, 9-13. yüzyıllarda Avrupa karanlık çağını yaşarken İslam bilim tarihindeki gelişmeleri anlattı. Rektör Aslan, Nursultan Nazarbayev’in “Öz tarihini bilen, ona değer verip gurur duyan halkın geleceğinin parlak olacağına eminim. Geçmişiyle gurur duyup bugünün değerini bilmek ve geleceğe olumlu bakmak başarımızın güvencesidir” sözüne atıfta bulunarak, Türklerin geçmişten günümüze bilime çok önemli katkılar yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini vurguladı.

Rektör Aslan “Batı elde ettiği ilimlerin temelini eski Yunan ve Roma’dan aldığını ileri sürmektedir. Halbuki o ilimleri Müslümanlardan aldılar. Hiçe saydıkları orta çağ, Müslümanlar açısından müspet ilimlerin zirve noktasıdır” dedi. Rektör Aslan sunumunda “Batı ilk uçağı Wright kardeşlerin yaptığı söylenmektedir oysaki ilk uçuş denemesini onlardan bin yıl öncesinde İslam bilim insanı İbn-i Firnas gerçekleştirmiştir” diye konuştu. Konuşmasında buna benzer örnekler veren Rektör Aslan; Tıp, Matematik, Kimya, Astronomi, Felsefe, Mühendislik, Mimarlık gibi bilim dallarında Müslüman bilim adamlarının ortaya koymuş olduğu buluşları açıkladı. Ayrıca günümüzde de bu alanlarda büyük çalışmalar yapıldığının altını çizdi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise konuşmasında, ilmin doğduğu, büyüdüğü ve bütün dünyayı aydınlattığı topraklarda ve aynı zamanda Hoca Ahmet Yesevi gibi bir bilim insanın yanı başında böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Savaş konuşmasında, büyük Türkistan coğrafyasında yetişen ve batı medeniyetine öncü olmuş Müslüman bilim adamlarından bahsetti. Rektör Savaş ayrıca İslam dininin ilme verdiği öneme vurgu yaparak “Kutsal kitabımızın ilk emri oku kelimesiyle başlamaktadır. "Biz, -iki günü birbirine denk olan ziyandadır- ve -ilim Çin’de bile olsan gidin alın- diyen bir Peygamber’in ümmetiyiz” diye konuştu.

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Rektör Savaş Türk İslam tarihinde matematik alanında bilimsel çalışmalar yapan İbn-i Heysem’in 11. yüzyılda yazmış olduğu denklemi batılılar 20. yüzyıla kadar çözemediğini belirtti. Ayrıca Müslüman bilim adamlarının eserlerinin bazılarının hala bilinemediğini, özellikle Mimar Sinan’ın eserlerindeki teorilerin çözüme kavuşturulamadığına dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve (İBTAV) Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mecit Çetinkaya’ya geleneksel Kazak milli giysisi Çapan giydirildi. Panel, konser ve halkoyunları gösterimi ile son buldu.