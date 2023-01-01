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Aile çalıştayı hazırlığı

Başörtüsüne ilişkin Anayasa teklifi ile birlikte aile yapısı tekrar gündeme gelirken AK Parti, özel bir çalıştay hazırlıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, pazartesi günü “Kadim Doğrular Işığında Yenilikçi Aile Politikaları” bir çalıştay düzenleyecek. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, çalıştayda sorunlardan ziyade çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını bildirdi.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
4:00 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir

Başörtüsüne ilişkin Anayasa teklifi ile birlikte aile yapısı tekrar gündeme gelirken AK Parti, özel bir çalıştay hazırlıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, pazartesi günü “Kadim Doğrular Işığında Yenilikçi Aile Politikaları” bir çalıştay düzenleyecek. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, çalıştayda sorunlardan ziyade çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını bildirdi. Keşir, “Aile bireyi topluma hazırlayan yegâne kurum olduğu için önemli. Kadim doğrularımıza bize güç veren medeniyetimize ayağımızı basmak istiyoruz. Diğer ayağımızla da yeni dünyanın yeni ihtiyaçları ne tür cevaplar verip, mekanizmalar geliştirebiliriz bunları konuşacağız” diye konuştu.

BEYANNAMEYE ALT BAŞLIK

Türkiye Yüzyılı’na yenilikçi katkılar sunmak istediklerini belirten Keşir, “Bunu yaparken de medeniyetimizden, o kadim doğrulardan olan bağımızı nasıl güçlendirebiliriz? Uzmanların görüşlerinden, deneyimlerinden istifade edeceğimiz bir çalıştay olacak. Gerçekleştirdiğimiz çalıştay sonrası bir eylem planı çıkartıp, seçim beyannamemizde de bir altlık oluştursun istiyoruz” dedi.


#AK Parti
#Başörtüsü
#Anayasa
#Ayşe Keşir
27 dakika önce
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Aile çalıştayı hazırlığı
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