Aile çalıştayı hazırlığı

Başörtüsüne ilişkin Anayasa teklifi ile birlikte aile yapısı tekrar gündeme gelirken AK Parti, özel bir çalıştay hazırlıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, pazartesi günü “Kadim Doğrular Işığında Yenilikçi Aile Politikaları” bir çalıştay düzenleyecek. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, çalıştayda sorunlardan ziyade çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını bildirdi. Keşir, “Aile bireyi topluma hazırlayan yegâne kurum olduğu için önemli. Kadim doğrularımıza bize güç veren medeniyetimize ayağımızı basmak istiyoruz. Diğer ayağımızla da yeni dünyanın yeni ihtiyaçları ne tür cevaplar verip, mekanizmalar geliştirebiliriz bunları konuşacağız” diye konuştu.