Aile hekimleri 10 Ocak'a kadar grevde

Hekimler, 30 Ekim 2024'te hayata geçirilen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde, özlük hakları ve çalışma koşullarının durumuna dikkat çekmek istiyor. Dün grev çerçevesinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelen aile hekimleri basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Aile hekimleri ve aile hekimliği hemşire, ebelerinin haklarında gerilemeye sebep olan, çalışanların iş yükünü arttıran, vatandaşın kaliteli sağlık hizmeti almasının önünde duran, vatandaşı insan olarak değil veri olarak gören herhangi bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir” denildi.