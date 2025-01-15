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Aile hekimliğinde ücretli rapor dönemi başladı

Aile hekimliğinde ücretli rapor dönemi başladı

15:4615/01/2025, Çarşamba
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Aile hekimlerinden ehliyet gibi işlemler için alınacak bazı sağlık raporları artık ücretli hale geldi
Aile hekimlerinden ehliyet gibi işlemler için alınacak bazı sağlık raporları artık ücretli hale geldi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle katılım payı 20 liraya çıkarılırken, aile hekimlerinden alınan ehliyet gibi işlemler için bazı sağlık raporları artık ücretli hale getirildi.

Aile hekimliğinde yeni bir dönem başladı. Genel Sağlık Sigortası düzenlemelerini de kapsayan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.


TBMM Genel Kurulu'nda 9 Ocak'ta kabul edilerek yasalaşan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hastanelerde katılım payı arttı


Yasayla, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 liraya yükseltildi.


SGK, katılım payını, aile hekiminden sevk edilenler için yüzde 50 azaltmaya yetkili olacak.


İşverenlere prim desteği


Yasayla, özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak.


İmalat sektöründe çalışanlar için ise 5 puanlık prim desteği devam edecek.


Aile hekimi raporu ücretli olacak


Yasayla ayrıca, aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hastalara bakabilecek.


Aile hekimlerinden alınan bazı raporlar ücretli hale gelecek.


Örneğin ehliyet raporu için başvurulması durumunda belli bir miktar ücret alınacak.


Raporlar karşılığı toplanan ücretler döner sermayeye aktarılacak.


#aile hekimi
#SGK
#rapor

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