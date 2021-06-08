Bakan Yanık duyurdu: Nişantaşı'ndaki başörtülü kadınlara saldırıya Bakanlık müdahil olacak

Nişantaşı'nda bir parkta oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşına başörtülü oldukları için "Burada sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere. Gaziosmanpaşa’ya gidin" şeklinde nefret söylemlerinde bulunan Eray Ç. daha sonra yumruklu saldırıda bulundu.

Genç kadın darp raporu alarak şikayetçi olurken, gözaltına alınan ve ifadesinde saldırıyı itiraf eden Eray Ç. serbest bırakıldı.

Duruma sosyal medyadan isyan eden Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi, "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek Eray Ç'nin tutuklanması için çağrıda bulundu.

GÜNDEM Nişantaşı’nda parkta oturan başörtülü kadınlara “Burada sizin gibileri istemiyoruz” tacizi ve yumruklu saldırı

"Bakanlık davaya müdahil olacak"

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Nişantaşı'nda bir kadın akademisyene şiddet uygulandığı haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız." ifadelerini kullandı.

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