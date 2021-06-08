Gündem Bakan Yanık duyurdu Nişantaşındaki başörtülü kadınlara saldırıya Bakanlık müdahil olacak
İSTANBUL

Bakan Yanık duyurdu: Nişantaşı'ndaki başörtülü kadınlara saldırıya Bakanlık müdahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Nişantaşı'nda başörtülü kadınları hedef alan şiddet olayıyla ilgili açılacak davaya, Bakanlık olarak müdahil olacaklarını bildirdi. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Açılacak davaya müdahil olarak Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız" dedi.

Haber Merkezi AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Derya Yanık duyurdu: Nişantaşındaki başörtülü kadınlara saldırıya Bakanlık müdahil olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Nişantaşı'nda bir parkta oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşına başörtülü oldukları için "Burada sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere. Gaziosmanpaşa’ya gidin" şeklinde nefret söylemlerinde bulunan Eray Ç. daha sonra yumruklu saldırıda bulundu.

Genç kadın darp raporu alarak şikayetçi olurken, gözaltına alınan ve ifadesinde saldırıyı itiraf eden Eray Ç. serbest bırakıldı.

Duruma sosyal medyadan isyan eden Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi, "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek Eray Ç'nin tutuklanması için çağrıda bulundu.

Nişantaşı’nda parkta oturan başörtülü kadınlara “Burada sizin gibileri istemiyoruz” tacizi ve yumruklu saldırı
GÜNDEM
Nişantaşı’nda parkta oturan başörtülü kadınlara “Burada sizin gibileri istemiyoruz” tacizi ve yumruklu saldırı

"Bakanlık davaya müdahil olacak"

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Nişantaşı'nda bir kadın akademisyene şiddet uygulandığı haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız." ifadelerini kullandı.

Alkollü şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı: Başörtüsü bana batıyor, bunları görmek istemiyorum
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İstanbul’da yaşayan ancak akraba ziyareti için Edirne’ye gelen 24 yaşındaki Gülsüm Ş., gittiği market alışverişinden dönerken aynı binada bulunan Raşit Özdemir’in sözlü saldırısına uğradı. Evinin balkonunda bir yandan rakı içtiği bir diğer yandan da genç kadına küfürler savurduğu iddia edilen Özdemir hakkında genç kadın ve Edirne’de bulunan akrabaları Edirne Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek suç duyurusunda bulundu.
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Ablasının yanına 1 haftalığına ziyarete geldiğini dile getiren Gülsüm Ş., Markete ekmek almaya gitmiştim. Dönüşümde balkondan birisinin bir şeyler söylediğini fark ettim ancak üzerime alınmadım. Daha sonra tekrar edince 'buyurun beyefendi, bana mı söylüyorsunuz' dedim. O da 'evet size söylüyorum' diyerek tüm başörtülüler üzerine bela okudu.
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Olay sonrası Raşit Ö. hakkında şikayetçi olduklarını ifade eden Gülsüm Ş., Sonrasında gittik ve tüm türbanlı kardeşlerim adına kendisinden şikayetçi olduk, peşini de bırakmayacağız. Daha önce de Edirne'ye geliyordum ve herkes çok saygılıydı, ilk defa böyle bir şey yaşadım. Bu gerçekten çok üzücü bir olay. Sadece şahsım adına da değil. Birçok kapalı kardeşim adına da böyle bir yaşayınca insan üzerinde sorumluluk hissediyor. Çünkü birçok kişinin günahı alınmış oluyor ve dokunuyor insana. Yani gerçekten çok üzücü bir durum. Ama kardeşlerime tavsiyemdir, herkes bu durumlarda hakkını arasın. Çünkü bu şekilde kimse bizi bastıramaz, herkesin herkese saygısı olmak zorunda diye konuştu.
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Gülsüm Ş.'nin avukatı Tarık Hatipler de yaşanan olayın çok üzücü olduğunu dile getirdi. Hatipler, Böyle şeyler yaşamak bizi çok fazla üzen bir hadise haline geldi. Beyefendi balkonda içkisini içerken, 'siz benim özgürlüğümü kısıtlayamazsınız' diyerek veryansın ve hakaret ifadeleri kullanıyor. Gereken hukuki süreç sürüyor. Beyefendinin ifadesini aldılar, gözaltında kaldı. Suçun unsuru bakımından tutuklanacak bir durum olmadığının farkındayız. Fakat, soruşturma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gerekli işlemler yapılacak diye tahmin ediyoruz. Adaletin sağlanacağına inanıyoruz şeklinde konuştu.
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Alkollü şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı
Alkollü şahıstan başörtülü kadına çirkin saldırı: Başörtüsü bana batıyor, bunları görmek istemiyorum
İstanbul'dan akraba ziyaretine Edirne'ye gelen Gülsüm Ş. (24), iddiaya göre market alışverişi dönüşü aynı sitede oturan Raşit Ö., "Bunları görmek istemiyorum, başörtüsü bana batıyor" diyerek sözlü saldırıda bulundu. Gülsüm Ş. olay sonrası Raşit Ö.'den şikayetçi oldu.

Başörtülü kadına çirkin saldırı
OYNAT 00:22
Başörtülü kadına çirkin saldırı
Kamu kurumunda sıra beklerken başörtülü kadına,''sen İran'a, burası Türkiye burada Atatürk kanunları var, kamu içinde başörtüyle dolaşamazsın, git evinde dolaş'' diyerek hakaret etti.

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