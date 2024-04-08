Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'araç kiralama' iddialarına cevap

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarındaki "araç kiralama" ile ilgili iddialar üzerine, "bakanlığın hizmetindeki kiralık araçlara yönelik sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle yeni sözleşme imzalandığını, kullanım süresi dolan araçların daha düşük donanımlı olanlarıyla değiştirildiğini" bildirdi.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, "bazı basın yayın organlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait araç kiralama işlemine ilişkin kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan çeşitli iddialara yer verildiği" belirtildi.





Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan “Bakanlığımıza ait araç kiralama” iddialarına ilişkin basın açıklamamız❗️ pic.twitter.com/arfdHON6tT — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) April 8, 2024





"Bakanlığımızın hizmetindeki kiralık araçlara yönelik daha önceki yıllarda yapılan sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle yeni bir sözleşme imzalanmasına gerek duyulmuştur" bilgisi verilen açıklamada, tamamen şeffaf ve usulüne uygun gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından, kullanım süresi dolan araçların yerel üretimi önceleyen ve mevcut araçların daha düşük donanımlı olanlarıyla değiştirildiği bildirildi.





Ek yeni bir unsur taşımayan ve geçmiş sürecin devamı niteliğindeki sözleşmede, kamu kaynaklarının dikkatli kullanımı konusunda azami hassasiyet gösterildiği belirtilen açıklamada, "Bakanlık olarak tasarruf konusundaki hassasiyetimizi gerçekleştirdiğimiz şeffaf ve usulüne uygun uygulamalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Oluşturulmak istenen algının tamamen gerçek dışı olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadesine yer verildi.





Ne olmuştu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş için yabancı menşeli yeni makam aracı ve 5 adet koruma aracı alındı. Ayrıca seçimlere 2 gün kala bakanlık için 17 aracın eski AK Partili milletvekili adayından kiralandığı ortaya çıktı.





Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, tüm bakanlara TOGG marka makam aracı verilmesine rağmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş için yeni araç kiralandı. Göktaş'ın yabancı menşeli yeni makam aracı 2023 model ve 2900 cc.





Koruma olarak da 5 adet 1986 cc yabancı menşeli araç tercih edildi. Ayrıca 17 adet sedan araç da 15 aylığına kiralandı. Araçların kiralandığı şirketin sahibi Mehmet Kaya, 2018 seçimlerinde "Ülkeme hizmet etmek istiyorum" diyerek AK Parti'den Ankara milletvekili aday adayı olmuştu.





Araçların kiralanmasına ilişkin sözleşme 29 Mart'ta ve yerel seçimlerden iki gün önce imzalandı. Bakanlık bir makam, 5 koruma aracının yanı sıra 17 adet sedan otodan oluşan 23 aracın 15 aylık kirası olarak 29 milyon 425 bin 607 TL ödedi. Mahinur Göktaş bir süre, selefi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan kalan kırmızı renkli yerli üretim Togg marka makam aracını kullandı. Haberleri gündeme gelmişti.







