|
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Türkiye genelinde "Aile Çalıştayı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde "Aile Çalıştayı" düzenleyecek. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve toplum alanında hizmet sunan her kesim ile bir araya gelerek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

12:13 . 17/09/2023 Pazar
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilde düzenlenecek Aile Çalıştayları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilde düzenlenecek Aile Çalıştayları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde "Aile Çalıştayı" düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalıştaylar, 81 il müdürlüğü koordinasyonunda, üniversiteler, akademisyenler sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Çalıştaylarda, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" konuları ele alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalıştaylarla ilgili, "Aile ve toplum alanında hizmet sunan her kesim ile bir araya gelerek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ailenin her şeyden önce geldiğini aktaran Göktaş, bu çerçevede aileyi merkeze alan vizyonu Türkiye'de tanımlayacaklarını kaydetti.



#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler