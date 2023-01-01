Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Türkiye genelinde "Aile Çalıştayı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak için Van'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da son seçimlerde, katılım oranının yüzde 77,89 olduğunu belirterek, " Oy oranımızı artırmak için ulaşabildiğimiz herkese ulaşmalıyız. Daha fazlasını yapmalıyız. Geçmişte daha yüksek oylar aldık. Yine alabiliriz. Gereken tek şey, ayrı gayrı demeden, çok sıkı bir saha çalışması yapmak. Sıkı çalışmalı ve 'Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını, herkese göstermeliyiz" dedi.