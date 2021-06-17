Gündem Aileler direndikçe PKK çözülüyor HDP önündeki eylemde aile sayısı 228 oldu
DİYARBAKIR

Aileler direndikçe PKK çözülüyor: HDP önündeki eylemde aile sayısı 228 oldu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 654’üncü günde de sürdürdü. Aile sayısı, 2014'te Muş'un Bulanık ilçesinde kaçırılan Mehmet Arul'un ağabeyi Yemlihan Arul'un eyleme katılmasıyla 228 oldu.

Haber Merkezi DHA
Aileler direndikçe PKK çözülüyor: HDP önündeki eylemde aile sayısı 228 oldu
HDP önündeki eylemde aile sayısı 228 oldu

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos’ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar’ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

  • Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor: Bunlar Kürdün düşmanı Ermenilerin dostudur
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"Cennet vatanına geri gel bir an önce"


Muş'un Bulanık ilçesinden 2014 yılında, 34 yaşındayken, kaçırılan kardeşi Mehmet Arul için eyleme katılan Yemlihan Arul ile evlat nöbetinin 654’üncü gününde aile sayısı, 228 oldu. Kardeşinin akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyen Arul, "Kardeşimin kimin vasıtasıyla gittiği zaten belli. Arkamdaki binanın sayesinde gittiğini biliyorum. Kardeşimin gelmesini istiyorum. Kardeşim oraya gidecek bir insan değildi. Onun saflığını kullanarak gönderdiler. Ben sadece 'Çık gel' diyorum. Kanma, oralar sana göre değil kardeşim. Bu cennet vatanına geri gel bir an önce" dedi.

HDP önündeki 'evlat nöbeti' 583'üncü gününde: Bizi düşman kapısında ağlatma oğul
FOTOĞRAF 24
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3 Eylül 2019'da HDP binası önünde başlayan evlat nöbetinin 583'üncü gününde aile sayısı 224 oldu.
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2018'de 25 yaşında Dicle Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi Ensari Karaşan için Diyarbakır'dan gelen Hayriye Akyüz, kardeşine dönmesi için çağrıda bulanarak şunları söyledi:
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Kardeşim 2018 yılında üniversite okurken HDP tarafından kandırılıp örgüte gönderilmiş. O günden bu yana kendisinden haber alamadık.
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Burada evlat nöbeti turan aileleri televizyonda gördüm, defalarca gelip destek verdim onlara, şimdi de onlara katıldım. Kardeşim beni görüyorsa ona seslenmek istiyorum, Ensari, ne olursun Allah rızası için önce Allah için sonra kendin için dön gel. Anneni düşün, hepimiz bir tarafa, annen için sen bir tarafaydın.
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Annen çok hasta, o yaşlı haliyle onu getirip bu kapıda ağlatma. Evlat insanı düşman kapısına götürür derlerdi, bu gerçekmiş. Bizi düşman kapısına getirdi. Beni görüyorsan duyuyorsan sesime ses ver. Allah'ın affetmeyeceği günahlara girme.
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2017'de 27 yaşındayken kaçırılan oğlu İdris Yakut için Batman'dan gelerek oturma eylemine katılan Süphiye Yakut ise gözyaşları içinde kimsesiz olduğunu ve oğlunu kavuşmak istediğini söyledi.
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Yakut, Gittiğinden beri ondan hiç haber alamadım. Örgüte katıldığını duydum. Allah onları kahretsin. Benim hiç kimsem yok, tekim, oğlumu çok özlüyorum. Bana 'seni çok seviyorum ana' diyordu, ben oğlumu istiyorum. Gel eve oğlum. Hastayım ve senden başka hiç kimsem yok oğlum. Oğlumu PKK ve HDP'den istiyorum dedi.
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HDP önündeki 'evlat nöbeti' 583'üncü gününde: Bizi düşman kapısında ağlatma oğul
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 583'üncü günde de sürüyor. 2018'de, 25 yaşında üniversite öğrencisiyken Diyarbakır'da kaçırılan kardeşi Ensari Karaşan için gelen Hayriye Akyüz ve 2017 yılında 27 yaşındayken kaçırılan oğlu İdris Yakut için Batman'dan gelerek oturma eylemine katılan Süphiye Yakut ile aile sayısı 224 oldu. Hayriye Akyüz, "Annen çok hasta, o yaşlı haliyle onu getirip bu kapıda ağlatma. Evlat insanı düşman kapısına götürür derlerdi, bu gerçekmiş. Bizi düşman kapısına getirdi" diye konuştu.


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