Aileler direndikçe PKK çözülüyor: HDP önündeki eylemde aile sayısı 228 oldu

Yakut, Gittiğinden beri ondan hiç haber alamadım. Örgüte katıldığını duydum. Allah onları kahretsin. Benim hiç kimsem yok, tekim, oğlumu çok özlüyorum. Bana 'seni çok seviyorum ana' diyordu, ben oğlumu istiyorum. Gel eve oğlum. Hastayım ve senden başka hiç kimsem yok oğlum. Oğlumu PKK ve HDP'den istiyorum dedi.