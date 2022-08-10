Gündem Ailelerin evlat nöbeti bin 72nci gününde
DİYARBAKIR

Ailelerin evlat nöbeti bin 72’nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 72’nci gününe girdi.

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Haber Merkezi İHA
Ailelerin evlat nöbeti bin 72’nci gününde
PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarını almak isteyen ailelerin nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 72’nci gününe girdi.

Sekiz yıl önce evladı Abdurahman’ın lise arkadaşları ile birlikte PKK’nın kucağına düştüğünü söyleyen anne Zeliha Yaşa, oğlunun geri gelmesini istedi. Yaşa, "Oğlum için buraya geldim, o gelmeden buradan gitmeyeceğim. PKK ve HDP’ye sesleniyorum. Oğlumu bıraksınlar, biz onu çok özledik. Sekiz yıldır gitmiş haber yok. Sen neredesin? Eve dön, ceza yok, kimse sana bir şey yapamaz. Amerika ve Rusya’nın bekçiliğini yapıyorsunuz. Sesimizi duyuyorsan dağda mağarada ne işin var, sen okul okuyordun, neden oraya gittin? HDP sizi kandırmış, PKK’ya satmış onları dinlemeyin. Aç ve susuz oralarda ne yapıyorsunuz? Seni bekliyorum, evine dön” dedi.

Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor: Muşlu aileler HDP il binası önündeki oturma eylemine devam etti
GÜNDEM
Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor: Muşlu aileler HDP il binası önündeki oturma eylemine devam etti

Hukuk öğrencisi oğluna kavuşmak için evlat nöbetinde: Avukatımı benden koparıp dağa kaçırdılar
FOTOĞRAF 8
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Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 41'inci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.
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Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü.
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HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı.
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Aileler, binanın önünde \"Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP\", \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları attı.
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HDP İl Başkanlığı binasından ailelerin sesini bastırmak yüksek sesle müzik çalındı.
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Aileler, müzik sesine tepki gösterdi.
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'SENİN YERİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR'<br><br>7 yıl önce Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıfta okurken dağa kaçırılan oğlu Mikail için eyleme katılan Yusuf Erdinç, şu ifadeleri kullandı:
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\"Oğlum Mikail, İstanbul Marmara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi okuyordu. Ben dağa kaçırılan avukatın babasıyım. 2015'te HDP avukatımı benden kopardı. HDP gödürdü, PKK'ya teslim etti. Oğlum gel teslim ol. Seni dört gözle bekliyoruz. Diyorlar biz Kürt hakkını savunuyoruz. Ne Kürt hakkı? Ben de Kürdüm. Annem ve babam da Kürt. Ben Kürtlüğümü kaybetmiyorum ki. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürdüyüm. ABD'nin Kürdü değilim, İsrail'in uşağı değilim.2015'ten bu yana ben oğlumun peşindeyim. Seni kaçırıp gödürdüler. Ben senin peşindeyim, senin peşini bırakmayacağım. Kurban olayım gel teslim ol. Orası senin yerin değil. Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir.\"
Hukuk öğrencisi oğluna kavuşmak için evlat nöbetinde: Avukatımı benden koparıp dağa kaçırdılar
Van'da 41'inci haftada bir araya gelerek evlat nöbeti tutan aileler, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Eyleme katılan Yusuf Erdinç, Marmara Üniversiteki Hukuk Fakültesi'nde okuyan oğlunun 7 yıl önce kaçırıldığını belirterek, "Avukatımı benden kopardılar. HDP götürdü, PKK'ya teslim etti. Orası senin yerin değil. Gel Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim ol" dedi.
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