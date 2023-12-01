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Ailelerin karıştığı çocukların kavgası meydan muharebesine dönüştü: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da çocuklar arasında çıkan ve sonradan ailelerin dahil olduğu kavga sonucu 12 kişi yaralandı. Taşlı ve sopalı kavga sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken yaralılardan 11'inin tedavisi olay yerinde; birinin ise kaldırıldığı hastanede yapıldı.

Semih Bozkuş
19:49 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Acil (Foto: Arşiv)

Acil (Foto: Arşiv)

Diyarbakır'da meydan muharebesi gibi kavgada 12 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin dahil olması sonucu 12 kişi yaralandı.


Olay, Bağlar ilçesi kırsal Batıçanakçı Mahallesi Yemişalan Küme Evleri’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde mahalledeki çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların yakınları olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu. Çıkan taşlı, sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 11 kişiyi olay yerinde tedavi ederken, 1 kişiyi kentteki hastaneye kaldırdı.


Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Diyaarbakır
#Bağlar
#Çocukların Kavgası
1 saat önce
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