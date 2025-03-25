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AJet Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e uçuş başlattı

AJet Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e uçuş başlattı

11:3925/03/2025, Salı
AA
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AJet, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e uçuş başlattı
AJet, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e uçuş başlattı

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, Orta Asya'daki varlığını güçlendirerek Türk Cumhuriyetleri'ndeki uçuş ağını genişletmeyi sürdürüyor. Bişkek'e dün yapılan ilk uçuş öncesinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törene, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile AJet ve havalimanı yönetimi katıldı.

Törenin ardından ilk sefere katılan yolculara uçakta ikramlarda bulunuldu. 5 saat süren yolculuğun ardından uçak, Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı.

AJet, uçuş ağını büyütüyor

AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Manas Uluslararası Havalimanı'na direkt seferleri, haftada 4 gün yapılacak.

İki ülke arasındaki turizm ve ticaret potansiyelinin gelişmesine katkı sağlayacak AJet'in İstanbul-Bişkek seferleri nisan ayı itibarıyla haftada 5 güne çıkacak. AJet, ilk uçuşunu 31 Mart 2024'te yapmasından bu yana, İstanbul-Bişkek hattıyla yurt dışı uçuş ağına 15'inci yeni dış hattını ekledi.



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#bişkek
#İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
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#sefer

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