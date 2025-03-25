AJet, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e uçuş başlattı

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, Orta Asya'daki varlığını güçlendirerek Türk Cumhuriyetleri'ndeki uçuş ağını genişletmeyi sürdürüyor. Bişkek'e dün yapılan ilk uçuş öncesinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törene, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile AJet ve havalimanı yönetimi katıldı.