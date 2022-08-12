AK Parti 21'inci yaşını kutlayacak

AK Parti bu ağustosta 21'inci yaşını kutlayacak. Aynı gün hem genişletilmiş il başkanları toplantısı hem de kuruluş etkinlikleri gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl kuruluş etkinliklerini orman yangınları nedeniyle gerçekleştiremeyen AK Parti, bu yıl geniş katılımlı bir tören düzenleyecek.

"BİR OLDUK 21 OLDUK"

AK Parti başkentteki programla kutlama yapacak. 'Bir olduk 21 olduk' sloganıyla yapılan afişler billboardlarda yerini aldı. Anma töreni, 14 Ağustos'un pazar gününe denk gelmesi nedeniyle bir gün sonra yani pazartesi günü düzenlenecek.

Törene il ve ilçe başkanları, parti kurucuları, eski TBMM başkanları, eski bakanlar ve vekiller katılacak. Programa 3 bin kişinin katılması bekleniyor.

ÖZEL FİLM HAZIRLANDI

Anma törenine özel bir tanıtım filmi de hazırlandı. Filmde AK Parti'nin 21 yıllık icraatları ve bundan sonraki hedeflerine dikkat çekilecek. Filmde savunma sanayiinde elde edilen gelişmelere de parantez açılacak.