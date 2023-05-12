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AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i 'kafanıza mermi yersiniz' sözleriyle tehdit eden zanlıya ev hapsi cezası

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven dün seçim çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirmişti. Yurduseven, ziyaretleri kapsamında Selçuk D. isimli vatandaş tarafından, "Buralar bizim, buralarda gezerseniz kafanıza mermi yersiniz." sözleriyle tehdit edildi. Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince zanlıya ev hapsine çarptırıldı. Öte yandan Yurduseven'i tehdit eden şahsın psikoz hastası olduğu belirtildi.

22:20 . 12/05/2023 Cuma
AA
AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven, Adana'da seçim çalışmaları esnasında tehdit edildi.

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven, Adana'da seçim çalışmaları esnasında tehdit edildi.

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i seçim çalışmaları sırasında ölümle tehdit eden zanlıya ev hapsi verildi.

Yurduseven'i, dün seçim çalışmaları kapsamında ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiği merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde ölümle tehdit eden Selçuk D. (41), İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince zanlıya ev hapsi verildi.

Selçuk D'nin, psikoz hastası olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven'in dün seçim çalışmaları sırasında ölümle tehdit edilmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. Yurduseven, "Esnaf ziyareti yaptığım esnada yakışıksız bir tavırla karşı karşıya bırakıldım. 'Bu sıralarda bu noktalarda gezmenizi uygun bulmuyoruz. Buralar bizim, buralarda gezerseniz kafanıza mermi yersiniz.' diyenlere karşı, 'Ben sizin evladınız yaşındayım. Sizin evladınız, benim anne babamın kapısını çalsa şu üslupla karşılaşmazlardı.' dedim. Bayağı büyük, yüksek bir tehditle karşı karşıya bırakıldık. Ona rağmen Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde seçim çalışmalarımıza devam ettik." ifadelerini kullanmıştı.





#Fatima Yurduseven
#Adana
#Tehdit
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