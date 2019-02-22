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POLİTİKA

Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık'tan vatandaşlara Beylik Pazarı müjdesi

AK Parti adayı Işık'tan Beylikdüzü'ne müjde

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, ilçe halkının sesine kulak vererek Beylik Pazarı'nın eski yerine taşınacağının müjdesini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık, pazar yerinde vatandaşlarla sohbet etti.
AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık, pazar yerinde vatandaşlarla sohbet etti.

Uzun yıllar Beylikdüzü Barış Mahallesinde halka hizmet veren, 2015 yılında ise vatandaşların görüşü alınmadan ani bir kararla Beylikdüzü Belediyesi tarafından Adnan Kahveci Mahallesine taşınan Beylik Pazarı 1 Nisan'dan itibaren eski yerine dönecek. Mustafa Necati Işık, Adnan Kahveci Mahallesindeki kapalı alandaki pazarın da kurulmaya devam edeceğini açıkladı.

1 NİSAN İTİBARİYLE TAŞINACAK

Seçim çalışmaları sürecinde vatandaşlardan en fazla gelen taleplerden birinin Beylik Pazarı'nın eski yerine dönmesi olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Mustafa Necati Işık "Beylikdüzü'nün beklediği, hak ettiği yenilenmeyi sağlayacak projeleri hayata geçirmek için gün sayıyorum. Beylikdüzü'nün sembolü haline gelen Beylik Pazarının Barış Mahallesinde tekrar kurulmasının ne kadar arzu edildiğini, özlenen bir durum olduğunu biliyorum. 1 Nisan itibariyle ilk işlerimizden biri olacak. Beylik Pazarını yeniden kuracağız ve aynı zamanda şu anda Adnan Kahveci Mahallesindeki pazarı da devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık

CHP'li Beylikdüzü Belediyesi, 2015 yılında alınan ani bir kararla Beylik Pazarını Barış Mahallesinden, Adnan Kahveci Pazarına taşımıştı. Sosyal medyada ve sözlüklere konu olan bu taşınma, sadece Beylikdüzü halkını değil pazarın çevre ilçelerden gelen müşterilerini de mağdur etmişti.

Mustafa Necati Işık'ın Beylik Pazarını bölgeye yeniden kazandıracağı müjdesini bölge halkı ve pazar müdavimleri sevinçle karşıladı.

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