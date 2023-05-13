AK Parti Ankara Milletvekili adayı Karaaslan: Kılıçdaroğlu kaybedecek

Türkiye’nin şahlanış dönemine hazır olduğunu belirten AK Partili Karaaslan, “14 Mayıs’ta, bu milletimiz terör destekçilerine taviz vermeyecek, milli ve yerli olanlar kazanacak. Bu millete her zaman güvendik, onların desteğini almak için durmadan çalıştık. 15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye’ye uyanacağız. Buna yürekten inanıyorum. Yenilgiyi bir meziyet haline getiren 7’li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil, FETÖ ve HDP’nin desteğini almasına rağmen yine kaybedecek. Bunu ben söylemiyorum. Bunu şehit anneleri, eşleri ve çocukları söylüyor. Bunu vatanseverler ve ülke sevdalıları söylüyor.” değerlendirmesinde bulundu.