|
Gündem

AK Parti Ankara Milletvekili adayı Karaaslan: Kılıçdaroğlu kaybedecek

AK Parti Ankara Milletvekili adayı Osman Karaaslan, Kandil, FETÖ ve HDP’nin desteğini alan 7’li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni bir yenilgi tattırmaya hazır olduklarını belirtti.

13:00 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Ankara Milletvekili adayı Osman Karaaslan,

AK Parti Ankara Milletvekili adayı Osman Karaaslan,

Gölbaşı’nda 1. bölge muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Karaaslan, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.


Türkiye’nin şahlanış dönemine hazır olduğunu belirten AK Partili Karaaslan, “14 Mayıs’ta, bu milletimiz terör destekçilerine taviz vermeyecek, milli ve yerli olanlar kazanacak. Bu millete her zaman güvendik, onların desteğini almak için durmadan çalıştık. 15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye’ye uyanacağız. Buna yürekten inanıyorum. Yenilgiyi bir meziyet haline getiren 7’li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil, FETÖ ve HDP’nin desteğini almasına rağmen yine kaybedecek. Bunu ben söylemiyorum. Bunu şehit anneleri, eşleri ve çocukları söylüyor. Bunu vatanseverler ve ülke sevdalıları söylüyor.” değerlendirmesinde bulundu.


Karaaslan açıklamasını, programa katılım sağlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili adayı Jülide Sarıeroğlu, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek’e, milletvekili adayları, teşkilat mensupları, muhtarlar ve STK temsilcilerine teşekkürleriyle bitirdi.

#AK Parti Ankara Milletvekili
#Osman Karaaslan
#Seçim
9 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları