​AK Parti Antalya Milletvekili Köse canla başla çalıştı

Milletvekili Köse yangının ilk gününden itibaren Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya arasında adeta mekik dokuyarak, söndürme çalışmalarına katılıyor, zarar gören vatandaşların yardımına koşuyor.Dün de alevlerin yükseldiği Manavgat'ın Kızıldağ ve Demirciler mahalleleri arasındaki alanda yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katılan Mustafa Köse’nin perişan haldeki kıyafetleriyle verdiği mücadele büyük dikkat çekti.



TÜRKİYE’NİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Kızıldağ'daki çalışmalar hakkında dün sosyal medya hesabından bilgi veren ve yaptıkları çalışmaları paylaşan Mustafa Köse, "Kızıldağ’ın güney sırtlarında sabah saatlerinde yükselen alevleri köylülerimizin ve ormancılarımızın gayretleriyle kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarını yaptık. Ama maalesef köyün doğusundan dağdan gelen yangının kontrolü mümkün değil. Evleri kurtarmak için seferberiz..." ifadelerini kullandı.

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Milletvekili Köse'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken adeta bir itfaiye eri gibi canla başla çalışması büyük takdir topladı.

Vekil Köse, bölgedeki çalışmaları sırasında evleri zarar gören vatandaşları da ziyaret ederek, ihtiyaçlarını belirliyor ve yardım gönderilmesini sağlıyor.