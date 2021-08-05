Gündem AK Parti Antalya Milletvekili Köse canla başla çalıştı
POLİTİKA

AK Parti Antalya Milletvekili Köse canla başla çalıştı

Manavgat yangını nedeniyle ilk günden itibaren bölgede bulunan ve söndürme çalışmalarına bizzat katılan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ekiplerle birlikte alevlerle mücadele ediyor. Milletvekili Köse'nin yangına müdahale görüntüleri tüm Türkiye’de büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti Antalya Milletvekili Köse canla başla çalıştı
Murat Köse

Milletvekili Köse yangının ilk gününden itibaren Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya arasında adeta mekik dokuyarak, söndürme çalışmalarına katılıyor, zarar gören vatandaşların yardımına koşuyor.Dün de alevlerin yükseldiği Manavgat'ın Kızıldağ ve Demirciler mahalleleri arasındaki alanda yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katılan Mustafa Köse’nin perişan haldeki kıyafetleriyle verdiği mücadele büyük dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Kızıldağ'daki çalışmalar hakkında dün sosyal medya hesabından bilgi veren ve yaptıkları çalışmaları paylaşan Mustafa Köse, "Kızıldağ’ın güney sırtlarında sabah saatlerinde yükselen alevleri köylülerimizin ve ormancılarımızın gayretleriyle kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarını yaptık. Ama maalesef köyün doğusundan dağdan gelen yangının kontrolü mümkün değil. Evleri kurtarmak için seferberiz..." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Köse'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken adeta bir itfaiye eri gibi canla başla çalışması büyük takdir topladı.

Vekil Köse, bölgedeki çalışmaları sırasında evleri zarar gören vatandaşları da ziyaret ederek, ihtiyaçlarını belirliyor ve yardım gönderilmesini sağlıyor.

Abone Ol Google News
26 yıl önce dikti

26 yıl önce dikti

Gelir kaynağı oldu: Özellikle Amerika'ya gönderiyor
Allah devlete millete huzur versin

'Allah devlete
millete huzur versin'

​Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti.
Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylediği telsiz anonsu ağlattı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.