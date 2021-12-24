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İSTANBUL

Zeytinburnu AK Parti binası önünde hareketli anlar: Olayın arkasındaki örgüt araştırılıyor

Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne bırakılan ve bomba uzmanlarınca imha edilen karton kolinin içindeki düzeneğin, zaman ayarlı ve parça tesirli bomba olduğu ortaya çıktı. Olayla bağlantılı 1 kişi güvenlik ekipleri tarafından aranıyor.

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Haber Merkezi İHA
AK Parti binasının önüne bomba bırakıldı
Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne bomba bırakıldı.

Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne Salı günü gece saatlerinde bırakılan karton kutu, polisi alarma geçirmişti. Kutuda kurulu bir düzenek fark eden özel kıyafet giyen bomba imha uzmanları paketi kontrollü şekilde uzaktan fünyeyle patlatmıştı.

Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne bomba bırakıldı.
Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne bomba bırakıldı.

Zaman ayarlı olduğu öğrenilen EYP imha edildi.Kontrollü patlatmanın ardından polis ekiplerince incelenen pakete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, imha edilen kutudaki düzeneğin parça tesirli, el yapımı ve zaman ayarlı patlayıcı olduğu belirlendi. Uzman ekiplerce İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’nda detaylı şekilde incelenen patlayıcıyla bağlantılı olduğu sanılan ve kutuyu bina önüne bırakan 1 kişi tespit edildi. Söz konusu caddenin bulunduğu bölgedeki kameralar ayrıntılı olarak izleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirlendi.

  • Olayın arkasındaki örgüt araştırılıyor. Belirlenen eşkale uygun robot resmi çizilen ‘şüpheli’ her yerde aranırken, saldırı talimatını verenlerin kim ya da kimler olduğu güvenlik birimlerince çok yönlü olarak araştırılıyor.Öte yandan düzeneği kuran failin yakalanmasının ise an meselesi olduğu kaydedildi.

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