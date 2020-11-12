AK Parti Bursa Milletvekili Özen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özen, "Dün yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu anda hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci, inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp, aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kuralarına uyarak, inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz" dedi.

Dün yaptırmış olduğumuz covid -19 test sonucum pozitif çıktı.

Şu anda hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci ; inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım.

Maske , mesafe ve temizlik kuralarına uyarak inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz REKLAM November 12, 2020

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