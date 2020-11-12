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POLİTİKA

AK Parti Bursa Milletvekili Özen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Özen, "Hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci, inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp, aranıza dönmüş olacağım" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özen, "Dün yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu anda hafif belirtiler ile geçirdiğim bu süreci, inşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp, aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kuralarına uyarak, inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz" dedi.

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