AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' açıklaması: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmememiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yapabilir miyiz? Üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için sizlerle istişareye önem veriyoruz.' ifadelerini kullandı.