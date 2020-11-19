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POLİTİKA

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş koronavirüse yakalandı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Büyükgümüş

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum" dedi.

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