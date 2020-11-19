AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş koronavirüse yakalandı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum" dedi.
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor.
Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum.
Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor.